Nouvelle étape dans l’application de la ZFE à Toulouse

Depuis jeudi 1er septembre, les véhicules possédants une vignette Crit’air 4 ne peuvent plus circuler dans le périmètre de la ZFE à Toulouse.

Crédit photo : Bryan Faham/JT

L’application de la Zone à faibles émissions (ZFE) passe à la vitesse supérieure dans la Ville rose. Depuis jeudi 1er septembre, les véhicules ayant une vignette Crit’air 4 ne peuvent plus circuler dans le périmètre de la ZFE de la métropole toulousaine. Il englobe « une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2 », selon Toulouse métropole.

Une application en plusieurs étapes

Afin de lutter contre la pollution de l’air, une Zone à faible émission (ZFE) est mise en place sur le territoire de Toulouse depuis le 1er mars 2022. Elle prévoit l’exclusion des véhicules les plus polluants, progressivement jusqu’en 2024. Depuis six mois, les véhicules arborant une vignette Crit’air 5 n’ont déjà plus le droit de circuler dans la ZFE.

La prochaine étape de l’application de la ZFE de la métropole de Toulouse est prévue le 1er janvier 2023. Voici le calendrier d’exclusion des véhicules les plus polluants :

– Le 1er mars 2022 : fourgonnettes, fourgons, et poids lourds Crit’air 5 et non classés

– Dès le 1er septembre 2022 : les mêmes véhicules utilitaires et les poids lourds certifiés Crit’air 4

– Au 1er janvier 2023 : tous les véhicules motorisés Crit’air 4,5 et non classés

– À partir du 1er janvier 2024 : tous les véhicules motorisés Crit’air 3

Une série de dérogations à la ZFE à Toulouse

Il convient de préciser qu’il existe une série de dérogations à la mise en place de la Zone à faibles émissions. « Ainsi, les véhicules des entreprises solidaires et des associations caritatives, les véhicules de secours, les personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion, pourront accéder à la ZFE. Ce sera aussi le cas de certaines entreprises, comme les producteurs de denrées alimentaires qui approvisionnent les marchés et commerces au sein de la ZFE », selon Toulouse métropole.

« Les dérogations concerneront également les véhicules très spécifiques qu’il est difficile de remplacer rapidement, tels que certains véhicules de chantier. La Métropole fait enfin œuvre de pragmatisme, en accordant une dérogation aux véhicules disposant d’une carte grise “collection”, qui roulent très peu et sont présents en petit nombre », selon un communiqué de la collectivité.