Toulouse. La majorité accuse les écologistes de “retourner leur veste” sur la ZFE

La majorité métropolitaine de Toulouse fait remarque que l’opposition soutenait le déploiement de la ZFE, mais qu’elle a « retourné leur veste ».

CC wikimedia commons

Le groupe de la majorité métropolitaine de Toulouse, Métropole d’avenir, apporte, ce jeudi 26 janvier, une réponse à l’opposition, le groupe Toulouse Écologiste, Solidaire & Citoyenne sur la mise en place de la Zone à faibles émissions (ZFE).

Durant ses vœux pour l’année 2023, ce dernier a demandé que la municipalité ralentisse sur le déploiement de la ZFE. « Cette ZFE est punitive », dénonçait l’élu communautaire Thomas Karmann. Il demande que soit reportée la prochaine étape de la ZFE, qui interdira le 1er janvier 2024 aux véhicules Crit’air 3 de circuler dans une grande partie de Toulouse, à 2025.

Passe d’armes sur la ZFE à Toulouse

« On croyait les élus écologistes toulousains dogmatiques, on les découvre aussi opportunistes », a réagi le groupe de la majorité. « Lors de leur conférence de presse de vœux, les élus écologistes toulousains ont retourné une nouvelle fois leur veste en demandant le report d’un an de la mise en place de la nouvelle phase de la ZFE. »

Métropole d’avenir rappelle ensuite que le 17 décembre 2020, Thomas Karmann déclarait en conseil métropolitain que « la ZFE, très souvent présentée comme une contrainte, est une réelle opportunité pour notre métropole ». De la même manière, Antoine Maurice, chef de file écologiste d’opposition, déclarait lui aussi qu’« au lieu de voir la ZFE comme une contrainte, nous pourrions en faire une opportunité ».

Des désaccords en conseil métropolitain

La majorité métropolitaine rappelle également quelques désaccords sur le déploiement de la ZFE à Toulouse avec l’opposition. Par exemple, elle fait remarquer que les élus de l’opposition « demandent une “hausse des primes” d’aides dans le cadre de la ZFE. Alors pourquoi n’ont-ils pas voté pour notre demande d’aides supplémentaires de l’État, la Région Occitanie et le Département de Haute-Garonne, formulée le 16 décembre 2021 en conseil métropolitain ? »

La majorité métropolitaine fait savoir qu’elle a voté « des aides ambitieuses deux années avant le lancement de la zone ».