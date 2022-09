Toulouse. Trois lignes de bus retournent à Jeanne d’Arc

À partir du lundi 5 septembre, trois lignes de bus retrouvent leur terminus à Jeanne d’Arc. Celle-ci est fermée depuis le 20 août et la découverte d’un possible problème structurel.

La possible fragilité d’un des piliers de la gare de bus Jeanne d’Arc, à Toulouse, conduit à la fermeture de la structure depuis le 20 août. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

Le retour à la normale n’est pas pour tout de suite. Cependant, dès le lundi 5 septembre, « trois lignes de bus retrouvent leur terminus à Jeanne d’Arc », annonce Tisséo.

La gare de bus Jeanne d’Arc, au centre-ville de Toulouse, est fermée depuis samedi 20 août. En cause, la possible fragilité d’un des piliers de la structure. Elle a été détectée à l’occasion des travaux actuellement en cours visant à rendre les différents quais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

« Une expertise complète est initiée sur l’ensemble de l’ouvrage. Dans l’attente des résultats de l’expertise qui seront disponibles au plus tard à la Toussaint, le réseau de bus est réorganisé », indique l’opérateur de transports en commun de la Ville rose vendredi 2 septembre.

Quelles lignes de bus retournent à Jeanne d’Arc ?

Le terminus de la ligne de bus 15 s’effectuera sur le côté Sud de la place. Le bus utilisera l’actuel arrêt du Linéo 9. Son itinéraire est dévié en direction d’États-Unis Fondeyre via la rue Raymond IV et le boulevard Bonrepos. L’arrêt place Roquelaine ne sera pas desservi. Un arrêt provisoire Matabiau Gare-SNCF a été mis en place sur le boulevard Bonrepos en direction d’États-Unis Fondeyre.

Le terminus de la ligne de bus 23 sera positionné sur le côté Nord de la place, dans le prolongement de la rue Matabiau, au droit du numéro 4 place Jeanne d’Arc. Elle empruntera le boulevard Bonrepos et la rue Matabiau. Les arrêts suivants ne seront pas desservis en direction de Jeanne d’Arc : Riquet, Bachelier et Jean Jaurès.

Le terminus de la ligne de bus 39 sera également positionné sur le côté sud de la place, au droit du numéro 13 place Jeanne d’Arc. Son itinéraire est dévié dans les deux sens. En direction de Jeanne d’arc, la ligne emprunte la rue Matabiau. En direction d’Amouroux, elle emprunte la rue Raymond IV. Les arrêts suivants ne seront pas desservis : Place Schuman et Matabiau Gare-SNCF en direction de Jeanne d’Arc et place Roquelaine et pont Matabiau en direction d’Amouroux. Un arrêt provisoire Matabiau Gare-SNCF a été mis en place sur le boulevard Bonrepos en direction d’Amouroux.