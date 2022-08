Toulouse. La gare de bus Jeanne d’Arc fermée pour une durée indéterminée

La possible fragilité d’un des piliers de la gare de bus Jeanne d’Arc, à Toulouse, conduit à la fermeture de la structure à partir du samedi 20 août jusqu’à sa mise en sécurité. Les lignes de bus qui passent par là sont donc déviées pour une durée indéterminée.

La possible fragilité d’un des piliers de la gare de bus Jeanne d’Arc, à Toulouse, conduit à la fermeture de la structure dès le 20 août. Photo d’illustration. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

La gare de bus Jeanne d’Arc, au centre-ville de Toulouse, est fermée pour une durée indéterminée à partir du samedi 20 août. En cause, la possible fragilité d’un des piliers de la structure. Elle a été détectée à l’occasion des travaux actuellement en cours visant à rendre les différents quais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La gare de bus Jeanne d’Arc est donc fermée le temps d’une mise en sécurité de la structure. Aucune date de remise en service n’est annoncée pour l’instant. En conséquence, les lignes de bus qui passent par là sont déviées pour une durée indéterminée.

Les ligne de bus passant par la gare de Jeanne d’Arc déviées

C’est notamment le cas de la ligne L9 en direction de L’Union Grande Halle. Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Victor Hugo, Jeanne d’Arc, Place Roquelaine et Pont Matabiau

La ligne 15 est également déviée. Plusieurs arrêts ne sont pas desservis. En direction de Jeanne d’Arc : Riquet, Bachelier, Jean Jaurès et Jeanne d’Arc. En direction Etats-Unis Fondeyre : Jeanne d’Arc et Place Roquelaine. Le terminus est reporté à Jolimont.

Du côté de la ligne 23, là aussi, plus sieurs arrêts sont non desservis : Jeanne d’Arc, Jean Jaurès, Bachelier et Riquet. Le terminus Jeanne d’Arc de la ligne 23 est reporté à Jolimont.

La Ligne 39 est très perturbée par la fermeture de la gare de bus Jeanne d’Arc. De nombreux arrêts ne sont pas desservis. Direction Jeanne d’Arc : Hauts de Bonnefoy, Eglise Bonnefoy, Arago, Pont Matabiau, Matabiau Gare SNCF, Place Schuman et Jeanne d’Arc. Et direction Amouroux : Jeanne d’Arc, Place Roquelaine, Pont Matabiau, Matabiau – Raynal, Arago et Eglise Bonnefoy. Le terminus est reporté à Jolimont.

Concernant la ligne 45, voici les arrêts non desservis : Jeanne d’Arc, Concorde, A. Bernard, Compans-Caffarelli, Leclerc, Héraclès, Amidonniers et Les Abattoirs. Le terminus de Jeanne d’Arc de cette ligne est reporté à Saint Cyprien-République.

Enfin, sur la ligne 70, plusieurs arrêts ne sont pas desservis : Jeanne d’Arc, Concorde et A. Bernard. Le terminus est reporté à Compans-Caffarelli.