Toulouse. Un salon vintage pour trouver des cadeaux de Noël

Le salon “Toulouse Vintage” fait son retour le week-end des 26 et 27 novembre, avec une édition spéciale Noël «responsable». Une cinquantaine d’exposants sont sur place, et des animations sont prévues.

Affiche : Salon Toulouse Vintage (7e édition)

Chiner ses cadeaux de Noël pour des fêtes écoresponsables, voilà ce que propose l’évènement. Le salon Toulouse Vintage, qui existe déjà depuis 2016, est de retour pour une 7e édition spécialement consacrée à Noël.

Une cinquantaine d’exposants se sont installés pour le week-end des 26 et 27 novembre 2022 dans le charmant cadre de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques. Les portes sont ouvertes de 10h à 18h pour découvrir les articles vintages de mode et de création, mais aussi du mobilier et de la décoration, ou encore des jouets.

Mais le salon Toulouse Vintage a également prévu des animations pour cette édition de Noël. Un atelier permet par exemple d’apprendre à fabriquer des boules à neige. Les visiteurs peuvent aussi immortaliser l’instant avec le photomaton vintage Clicomatic, et repartir avec leur photo.

Du vintage pour un Noël «responsable»

« Selon nous, le vintage est l’avenir de la consommation car il permet de redonner une vie aux objets tout en proposant des articles d’une qualité durable avec un design unique. Nous faisons le pari que c’est le cadeau de Noël idéal. » explique Audrey Quenin, organisatrice de l’évènement.

C’est dans cette idée d’un Noël durable et responsable qu’ont été sélectionnés les exposants : bar à vinyle, stand de jouet d’époque, anciens meubles relookés… Le salon mise sur des cadeaux chargés d’histoire, afin de donner à ces objets une seconde vie.

Informations pratiques : Salon Toulouse Vintage, édition de Noël. Adresse : Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, Toulouse (accès métro Saint-Cyprien). Horaires : samedi 26 et dimanche 27 novembre, 10h-18h. Tarif : 5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité de se restaurer sur place (food trucks).