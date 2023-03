Toulouse : qu’est-ce que cette “maison du métro” qui va s’installer sur les allées François Verdier ?

Une “maison du métro” va prendre place sur les allées François Verdier à Toulouse. Au sein de celle-ci, tout un chacun pourra s’informer sur les projets de transports, notamment la future ligne C.

L’installation maison du métro à Toulouse a commencé © Cabinet Azema Architectes – Tisséo Ingénierie – Image non contractuelle

Vous pourrez bientôt apercevoir des locaux modulaires sur les allées François Verdier à Toulouse. Ceux-ci accueilleront « un lieu d’information et d’animation dédié aux projets de transports métropolitains et notamment au chantier de la ligne C », appelé “maison du métro”. De quoi en apprendre plus sur la future ligne.

Comme le précise Jean-Michel Lattes, cette maison du métro sera destinée « à diffuser de l’information auprès des riverains et des habitants de l’agglomération toulousaine ». « Ils pourront suivre l’avancée du chantier et commencer à se projeter dans le transport de demain ! », estime le président de Tisséo Collectivités et de Tisséo Ingénierie.

Quand cette “maison du métro” va-t-elle voir le jour ?

L’installation de cette “maison du métro” a commencé ce mercredi 1er mars et va durer 12 semaines. Mais elle pourrait prendre plus ou moins de temps selon les aléas climatiques et techniques. Le cheminement piéton sur les allées sera « légèrement modifié », mais « maintenu le long de la maison du métro » dès ce vendredi 3 mars.

De même, la brocante des allées François Verdier va continuer de se tenir durant toute la période du chantier de cette “maison du métro”, et aussi lorsque celle-ci ouvrira ses portes. Pour rappel, les brocanteurs et antiquaires s’installent sur les allées tous les premiers week-ends de chaque mois.

D’autres espaces pour s’informer sur la ligne C

Cette maison du métro ne sera pas la seule. Deux autres vont en effet voir le jour, l’une au 17 rue Gilet à Colomiers et l’autre au centre commercial de Labège. Ces maisons du métro resteront ouvertes jusqu’à la mise en service de la ligne C, c’est-à-dire jusqu’à fin 2028.