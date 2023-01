Voici à quoi vont ressembler les rames de la future ligne C du métro à Toulouse

Jusqu’au 9 février prochain, les Toulousains pourront découvrir ce à quoi vont ressembler les rames qu’ils pourront emprunter lorsque la ligne C du métro sera opérationnelle. Tisséo en expose une reproduction, grandeur nature, au square de Gaulle. Elle sera visible tous les jours, de 10h à 19h.

La maquette grandeur nature d’une rame de la ligne C du métro est exposé à Toulouse © Tisséo Collectivités

Après avoir lancé officiellement les travaux de construction de la ligne C du métro à Toulouse le 15 décembre dernier, Tisséo dévoile aujourd’hui le design des rames qui y circuleront. Une reproduction de celles-ci, grandeur nature, est exposée jusqu’au 9 février, square Charles de Gaulle, pour permettre aux Toulousains de découvrir et de commencer à s’approprier leur futur mode de transport urbain. Elle sera accessible tous les jours, de 10h à 19h.

Au total, la ligne C verra circuler sur ses rails 27 rames de 36 mètres de long. Ces dernières seront constituées de deux voitures, elles mêmes équipées de six portes d’accès, de deux places réservées aux personnes à mobilité réduites et de six places dites prioritaires. Ce qui offrira la possibilité de transporter de 286 à 386 passagers par voyage (les rames étant extensibles à 48 mètres). Ainsi, Tisséo annonce une capacité de transport « évaluée à 5 000 personnes par heure et par direction ».

Un design épuré et ergonomique

L’intérieur d’une rame de la ligne C ©Tisséo

A l’intérieur, l’aménagement a été pensé pour un usage simple et efficace : « Les préhensions, les assises, les surfaces d’appuis et les portes d’accès sont traités avec des couleurs différentes et identifiables pour marquer les différents usages », explique Tisséo. Quant aux barres permettant aux passagers de se tenir, elles ont été courbées pour que le plus de personnes possible y est accès. Celles se trouvant au centre de la rame ont été réalisées “en étoile” pour que, de la même manière, les voyageurs ne se trouvant pas en contact direct avec la barre puisse s’y tenir.

Les couleurs et les matières choisies s’inspirent elles des nuances du ciel : « Entre des bleus profonds, des tons chauds solaires roses orangés en passant par des bleus lumineux. »