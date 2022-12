Toulouse : coup d’envoi des travaux de la 3e ligne de métro

Tisséo vient de lancer officiellement les travaux de la 3e ligne de métro ce jeudi 15 décembre à Toulouse. Ils vont durer près de six ans.

Les travaux vont durer près de six ans. Crédit photo : CC BY SA Chabe01 – Wikimedia commons

C’est parti. Les travaux de la 3e ligne de métro à Toulouse débutent ce jeudi 15 décembre. Tisséo vient effectivement de lancer officiellement le premier chantier de génie civil de la ligne C. Il prend place dans le quartier des Sept Deniers.

L’actu du jour

▶️ Démarrage de l’ouvrage puits canal latéral Ligne C du #métro

👉 Premier #chantier de génie civil pic.twitter.com/ZphjVvk6Ky — Tisséo (@tisseo_officiel) December 15, 2022

Là-bas une foreuse vient de commencer à creuser un puits d’aération entre le canal latéral et la rocade, près de l’échangeur des Minimes. Il fera une profondeur de 30 m. C’est le premier d’une longue série. En tout, il y aura 18 puits d’aération sur l’ensemble de la ligne C.

La durée des travaux de la ligne C

Le chantier de la 3e ligne de métro va s’étaler sur près de six ans. Le plus gros des travaux est à venir. Les tunneliers doivent en effet faire leur arrivée vers la fin de l’année prochaine. Et les travaux systèmes commenceront début 2024.

De 2023 à 2026, une quarantaine de chantiers auront ainsi lieu simultanément à Toulouse et aux abords de la ville. Selon le calendrier, les travaux de génie civil se termineront début 2026. La mise en service de la ligne C est normalement prévue pour 2028.

La 3e ligne à Toulouse en chiffres

Pour rappel, elle doit permettre de relier le Nord-Ouest de l’agglomération toulousaine au Sud-Est. Ses terminus se trouveront ainsi à Colomiers et à Labège. D’une longueur de 27 km, la 3e ligne de métro desservira 21 stations au total.

Selon les dernières estimations, le coût total des travaux de la ligne C vont s’élever à plus de 3,4 milliards d’euros. Ils étaient estimés à 2,7 milliards d’euros en 2017. Une hausse notamment liée à l’augmentation du prix des matériaux utilisés dans la construction de la ligne.