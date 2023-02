Saint-Valentin : quatre conseils de love shops toulousains pour pimenter votre soirée

La Saint-Valentin approche à grands pas, et pour que vous puissiez pimenter un peu votre soirée, le Journal Toulousain est allé demander des conseils auprès de professionnels qui travaillent dans les sex shops et les love shops de Toulouse.

Quelques conseils pour pimenter votre soirée de la Saint-Valentin après un passage dans un des sex shops de Toulouse. CC pixabay

Que vous considériez la Saint-Valentin comme une occasion de célébrer l’amour ou non, la journée du 14 février est ancrée dans de nombreux pays comme étant la fête des amoureux. Pour l’événement, certains restent de grands adeptes d’une soirée au restaurant avant d’aller voir un bon film, d’autres préfèrent profiter de l’occasion pour organiser un moment coquin en compagnie de leur partenaire, ou non. Et pour que vous puissiez pimenter un peu l’instant, le Journal Toulousain a décidé d’aller demander conseil directement auprès de professionnels qualifiés, travaillant dans quatre sex shops ou love shops de Toulouse et de ses alentours… Les voici.

Vibrez avec Sexy Center

Le Sexy Center, situé à quelques kilomètres seulement de Toulouse, n’est pas une boutique érotique classique, il se présente plutôt comme une “grande surface pour le couple”. En effet, l’établissement propose une large offre, pour le plus grand bonheur des plus expérimentés comme des novices. Des jouets pour adultes – peu importe vos préférences – aux produits de bien-être en passant par les accessoires “fetish” ou encore sadomasochistes. Vous trouverez également plusieurs dizaines de modèles de masques en broderies et en dentelles sexy qui rappellent les bals masqués réputés depuis le Moyen Âge. Aussi, le magasin comporte un large rayon “librairie”, avec, à la vente, des guides coquins pour les couples amateurs, des livres aux histoires érotiques, des bandes dessinées ou encore des DVD pour une soirée cinéma pas comme les autres.

Le conseil pour la Saint-Valentin : Adoptez le chorus. Ce sex toy peut être utilisé en solo, ou bien en duo. Il produit des vibrations intérieures, qui bénéficient aux deux partenaires, comme extérieures, pour une stimulation clitoridienne. À la pointe de la technologie, il peut être activé à distance grâce à une application. L’idéal pour les couples qui célèbrent la Saint-Valentin éloignés. Le plus : comme pour une “playlist” il est possible d’enregistrer un rythme de vibration, à réutiliser selon vos envies.

Infos pratiques : Sexy Center, 9 Zone Artisanale de Ribaute, Quint-Fonsegrives. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

Du romantisme avec Easy Love

Le love shop Easy Love propose des coffrets spéciaux pour les couples qui souhaitent vivre une expérience érotique inoubliable pour la Saint-Valentin. Il comprend un stimulateur double, un plumeau, un ensemble de lingerie, des pétales de roses et un lubrifiant. « Quel que soit le jouet que nos clients choisissent, nous leur conseillons toujours de se munir de lubrifiant, afin d’améliorer le confort », souligne la vendeuse. Dans la boutique, vous trouverez tout un tas d’autres jouets pour adultes à tester pendant la Saint-Valentin, correspondants aussi bien aux couples hétérosexuels qu’aux couples homosexuels ou lesbiens, à ceux qui préfèrent la pénétration comme à ceux qui optent plutôt pour la stimulation. Mais aussi, des huiles gourmandes à effet chauffant, des colliers masturbateurs, des jeux coquins…

Le conseil pour la Saint-Valentin : Optez pour une bougie de massage vendue dans cette enseigne située près de Toulouse. « La bougie offre une lumière tamisée, romantique et sensuelle. L’huile naturelle, d’abord compacte, fond au fur et à mesure sous la chaleur de la flamme et se transforme en huile de massage. De plus, la bougie embaume la pièce de son parfum, au choix : noix de coco, cerise, monoï ou cocktail sucré “Sex on the bitch” ».

Infos pratiques : Easy Love, 33 boulevard du Libre-échange, Saint-Orens-de-Gameville. Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi et samedi de 10h à 19h30.

Les jeux d’Esprit Coquin pour la Saint-Valentin

L’Esprit Coquin plane au-dessus de Cornebarrieu depuis près de dix ans. Le love shop propose à la vente une multitude d’ensembles de lingerie, de déguisements ou de tenues sexy en dentelle ou en satin par exemple, uniquement pour les femmes. Vous retrouvez également des sous-vêtements en bonbon que votre partenaire peut déguster. Mais aussi, des produits pour le bain, des huiles chauffantes, des bougies de massage, des menottes en fourrure ou encore des poudres et des peintures à s’appliquer sur le corps avec différents parfums, tels que de la fraise, de la vanille ou du chocolat pour faire monter le désir tout au long de votre soirée de Saint-Valentin. Enfin, la boutique regorge bien évidemment de jouets pour adultes, à utiliser en solo, en duo, ou plus si affinités.

Le conseil pour la Saint-Valentin : Essayez les jeux à faire à deux. « Nous avons tout une gamme de jeux coquins, tels que le “hasard plaisir”, le “hot party”, le “kamasutra” ou le traditionnel “action ou vérité”. Ils contiennent des dés à lancer ou des cartes à tirer avec des défis, mais aussi des petits accessoires tels que des bandeaux ou des plumeaux pour pimenter un peu la partie ».

Infos pratiques : Esprit Coquin, 17 chemin Saint-James, Cornebarrieu. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h, puis de 14h à 19h.

Espace Plaisir réalise vos fantasmes à Toulouse

Oubliez les sex shops à l’ancienne, le love shop Espace Plaisir, situé à deux pas du Capitole, vous accueille dans un espace épuré, lumineux et moderne, où trônent toutes sortes d’ensembles de lingerie, pour lui ou pour elle, du porte-jarretelles au boxer. Si vous êtes adeptes de la trilogie “50 nuances de Grey”, aussi, vous trouverez votre bonheur. Sans forcément tomber dans les stéréotypes un peu “hard” qui collent à la peau des pratiques BDSM, Espace Plaisir propose des masques et des liens en satin, des plumeaux, des kits d’attache et autres accessoires qui vous aideront à réaliser vos fantasmes les plus inavouables. Le plus de l’enseigne est de vous offrir un véritable accompagnement en boutique. Le personnel se rend disponible pour répondre à l’ensemble de vos questions, même les plus intimes.

Le conseil pour la Saint-Valentin : Sélectionnez des produits aphrodisiaques dans la boutique de Toulouse. Ce peut être des parfums, de l’encens, des baumes à lèvres, des huiles, des thés, des crèmes, des bougies, des savons, des sels de bain…

Infos pratiques : Espace Plaisir, 19 rue du Foubastard, Toulouse. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h30 le 14 février.