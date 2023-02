Que faire pour la Saint-Valentin à Toulouse ?

Spectacle, soirée au musée, visite guidée ou encore nuit à l’hôtel… Les façons de célébrer la Saint-Valentin à Toulouse sont nombreuses. Le Journal Toulousain a sélectionné plusieurs idées pour faire plaisir à votre moitié en ce 14 février.

Nocturne de la Saint-Valentin au musée des Arts Précieux

Boîte cœur ornée de paperolles © D. Molinier

Se cultiver en couple le soir de la Saint-Valentin ? C’est possible au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy à Toulouse. Une nocturne y est effectivement organisée à l’occasion de la fête des amoureux ce mardi 14 février. Rouvert depuis le mois de novembre dernier après trois ans de travaux, le lieu culturel proposera deux temps forts lors de cette soirée spéciale Saint-Valentin : une visite commentée dédiée à l’amour et une découverte d’estampes du XVIIIe siècle. De quoi ravir les amoureux… de l’art.

La visite commentée, nommée “Cœur à Cœur”, vous révélera les histoires derrière des objets exposés au musée. Mais pas n’importe lesquels. Il s’agira en effet de boîtes cœur, de sabots à pointes, de bijoux de cheveux… Autant d’objets permettant d’exprimer le sentiment amoureux. Ensuite, la responsable des collections d’arts graphiques, Claire Dalzin, vous fera découvrir certaines des 30 000 estampes du musée des Arts Précieux. Saint-Valentin oblige, elle a choisi uniquement celles sur le thème de l’amour.

Infos pratiques : Nocturne de la Saint-Valentin au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy à Toulouse, le samedi 14 février de 16h à 21h. “Cœur à Cœur” à 16h et 18h30. Tarif : entrée musée + 3 euros. “Estampes amoureuses” de 18h à 21h, compris dans le prix d’entrée. Plus d’infos sur le site du musée.

Une nuit au Mama Shelter pour célébrer la fête des amoureux

Le Mama Shelter à Toulouse © Héloïse Thépaut

Il y a de l’amour dans l’air au Mama Shelter. Pour la Saint-Valentin, l’hôtel, installé en plein centre-ville de Toulouse, fait une offre spéciale du 10 au 14 février. Les amoureux peuvent effectivement y réserver une chambre pour deux à partir de 139 euros, et profiter de plusieurs surprises… à commencer par un cocktail. Une fois votre verre siroté les yeux dans les yeux, et si l’appétit vous en dit, vous pourrez vous délecter d’un bon repas au restaurant du Mama Shelter.

Direction ensuite votre chambre où une Sexy Mama Box vous attend. Son contenu risque de ne pas vous laisser indifférent… Et ce n’est pas la seule surprise. Le Mama Shelter vous a en effet prévu toute une sélection de films pour la Saint-Valentin. Après votre nuit d’amour, vous pourrez déguster un bon petit-déjeuner et surtout, prendre encore un peu plus de temps en amoureux puisque l’offre spéciale comprend le départ tardif jusqu’à 14h. Il est sûr que votre Valentin ou Valentine n’en sera que davantage comblé-e.

Infos pratiques : offre spéciale Saint-Valentin au Mama Shelter de Toulouse du 10 au 14 février.

Tarif : à partir de 139 euros. Réservation en ligne sur le site de Mama Shelter.

Visite spéciale Saint-Valentin dans le centre-ville de Toulouse

Cette visite guidée vous fera découvrir les histoires d’amour à la toulousaine © Eclats d’Histoires

Si Paris est la capitale de l’amour, Toulouse n’a rien à lui envier. Dans la Ville rose, l’amour se trouve effectivement à chaque coin de rue. Éclats d’histoires va vous le prouver. L’agence toulousaine vous a en effet concocté une visite guidée insolite pour la Saint-Valentin ce mardi 14 février. Baptisée “Toulouse mon amour”, elle a pour thème : les histoires amoureuses de la Ville rose à travers les époques. Ce sera donc l’occasion parfaite de découvrir Toulouse d’un autre œil et en amoureux.

Lors de cette visite pédestre dans le centre, une guide-conférencière vous conduira dans les rues et sur les places de la Ville rose pour vous montrer notamment les maisons habitées par des couples célèbres. Elle vous contera ensuite leurs histoires d’amour « passionnées, parfois tragiques mais souvent drôles ». L’impasse ne sera d’ailleurs pas faite sur les folies ou vices de ces couples toulousains. La visite vous permettra par ailleurs d’en apprendre plus sur les origines de la fête des amoureux.

Infos pratiques : “Toulouse mon amour” le mardi 14 février de 18h30 à 20h30. Tarif : 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants.

Réservation en ligne obligatoire. Le point de rendez-vous sera communiqué par mail 24h à l’avance. Plus d’informations sur le site d’Éclats d’histoires.

Un dîner-spectacle au cabaret La Vénus pour la Saint-Valentin

Le cabaret La Vénus convie les amoureux à un dîner-spectacle (illustration) CC BY-SA 3.0 EKSTASY

Vous avez envie de passer une soirée romantique en amoureux pour la Saint-Valentin ? Direction La Vénus. Le cabaret toulousain convie effectivement les couples à un dîner-spectacle ce mardi 14 février. Il leur promet un véritable cocktail de passion lors de cette soirée. Au programme : chant, danse et dîner aux chandelles. En première partie de ce dîner-spectacle, vous pourrez voir sur scène le chanteur imitateur Fredo. Sa prestation sera suivie de la revue Fantasme du cabaret. Émotions garanties…

Côté assiette, le nouveau chef de La Vénus a élaboré un menu aux petits oignons. Suivant la formule choisie, vous pourrez notamment déguster un filtre d’amour à la framboise et des amuse-bouches, du foie gras gelé au porto ou un demi-homard en entrée, un suprême de volaille, un magret de canard ou encore un pavé de saumon, le tout accompagné de pommes de terre au four, en plat et pour le dessert, un caprice de la Vénus ou une rose en chocolat et un biscuit aux amandes avec de la mousse à la fraise.

Infos pratiques : dîner-spectacle spécial Saint-Valentin au cabaret La Vénus, le mardi 14 février à 19h30. Tarifs : entre 69 et 124 euros. Réservation par téléphone puis en ligne. Plus d’informations sur le site de La Vénus.