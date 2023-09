Toulouse : la nocturne du marché Victor Hugo aux couleurs du XV de France

La nocturne du marché Victor Hugo fait sa rentrée à Toulouse le mercredi 13 septembre et se pare des couleurs du XV de France à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023.

La nocturne du marché Victor Hugo se pare des couleurs du XV de France à Toulouse. © Régis Bachelu

Bleu, blanc et rouge, c’est le code vestimentaire de la prochaine nocturne du marché Victor Hugo à Toulouse. Depuis le vendredi 8 septembre dernier, la Coupe du monde de rugby a pris place en France et notamment dans la Ville rose. Et après la brillante victoire des Bleus face aux All Blacks, Toulouse est en effervescence. Et pour cause, plusieurs joueurs du Stade Toulousain ont brillé sur la pelouse du Stade de France lors du match d’ouverture.

La nocturne du marché Victor Hugo aux couleurs du XV de France

C’est dans ce contexte sportif et festif que le marché Victor Hugo a annoncé le thème de sa nouvelle nocturne à Toulouse : la Coupe du Monde de rugby. Ainsi, en soutien au XV de France, les organisateurs proposent d’encourager les joueurs de Fabien Galthié ce mercredi 13 septembre. Comment ? En se parant de ses « plus belles tenues bleu-blanc-rouge. » Dès 18h30, les Toulousains aux couleurs du XV de France pourront alors déguster les produits locaux et partager un moment convivial en famille ou entre amis au sein du marché Victor Hugo. Le tout dans une ambiance festive et gourmande, comme le prévoient les organisateurs.

Pour rappel, cinq matchs sont prévus dans la Ville rose tout au long de la compétition, le premier a d’ailleurs eu lieu ce dimanche au Stadium. Les Japonais se sont imposés 42 à 12 face à l’équipe du Chili. Mais si les joueurs du Stade Toulousain représentent un tiers du XV de France, ils ne joueront pas à Toulouse pour la Coupe du monde de rugby. En revanche, l’équipe affrontera l’Uruguay le jeudi 14 septembre à Lille, au stade Pierre-Mauroy, dès 21h.