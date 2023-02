Toulouse. La mobilisation continue un an après le début de la guerre en Ukraine

Un an après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs rendez-vous sont prévus à Toulouse pour marquer le coup.

Photo d’illustration : Un drapeau de l’Ukraine surplombe la ville de Dnipro. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY The Presidential Administration of Ukraine

Un an après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, plusieurs rendez-vous sont organisés à Toulouse pour marquer le coup. Les 23 et 24 février au soir, la façade du Capitole sera illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien, en bleu et en jaune, en signe de solidarité.

Aussi, l’association Ukraine libre Toulouse organise un flash mob géant sur la place du Capitole le 23 février. Le rendez-vous est fixé à 18h15. Au-delà de la date anniversaire, l’objectif de ce rassemblement est de « marquer ensemble un an de résistance du peuple ukrainien et de lui montrer notre soutien ». Plus de 2 000 personnes sont attendues.

Le lendemain, le 24 février, une exposition éphémère de dessins d’enfants victimes de la guerre en Ukraine sera présentée à l’Espace Diversités Laïcité à Toulouse. Le même jour, et au même endroit, le film documentaire d’Emma Audrey “L’Ukraine face à la guerre. Un regard sur les droits humains” sera projeté à partir de 14 heures. Il montre la situation de la population civile et le travail des bénévoles sur place.

Quelques jours après, le 27 février, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, recevra au Capitole une délégation ukrainienne qui lui remettra un témoignage de reconnaissance pour le soutien apporté à l’Ukraine et à Kiev, jumelée à Toulouse depuis près de 50 ans. « Ils se rendront ensuite jusqu’à la statue d’Anne de Kiev à Saint Pierre des Cuisines pour y déposer une gerbe en hommage aux victimes de la guerre », annonce la municipalité.

La Ville de Toulouse mobilisée pour l’Ukraine depuis un an

Depuis le début du conflit, Toulouse s’organise pour venir en aide aux habitants d’Ukraine. Le maire de la Ville rose a contacté son homologue à Kiev, qu’il avait rencontré en 2017, pour connaître les besoins auxquels il pourrait répondre. La collectivité s’est faite le relaie des actions de solidarité organisées localement. Elle a aussi apporté son aide financière et logistique à de nombreuses associations caritatives et humanitaires.

Par ailleurs, Toulouse Métropole s’est mobilisée en concertation avec la préfecture pour organiser l’accueil et l’orientation des personnes fuyant la guerre en Ukraine. Un an après le début de la guerre, près de 500 personnes bénéficient toujours d’hébergements et 170 familles d’accueil sont toujours mobilisées. Aussi, près d’une centaine de déplacés ont signé un contrat d’engagement dans le cadre du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE).