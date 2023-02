Ukraine. Un flash mob sur la place du Capitole après un an de guerre

L’association Ukraine libre Toulouse organise un flash mob géant sur la place du Capitole pour marquer le premier anniversaire du début des frappes russes.

Un regrettable anniversaire. Le 23 février 2021, le président russe annonce l’organisation d’une « opération militaire spéciale » en Ukraine. Quelques heures après, dans la nuit, l’armée de Vladimir Poutine envahit et bombarde le pays dirigé par Volodymyr Zelensky.

Un an après l’invasion des Russes, l’association Ukraine libre Toulouse organise un flash mob géant sur la place du Capitole le 23 février. Le rendez-vous est fixé à 18h15. Mais au-delà de la date anniversaire, l’objectif de ce rassemblement est de « marquer ensemble un an de résistance du peuple ukrainien et de lui montrer notre soutien ».

Des rendez-vous à Toulouse après un an de guerre en Ukraine

« Nous avons besoin de plus de 2 000 personnes pour créer un événement spectaculaire qui sera filmé et qui nous l’espérons fera le tour du monde », indiquent les organisateurs sur une page “événement” créée sur Facebook. « Pensez à bien charger vos téléphones portables et/ou amenez d’autres sources de lumière comme les lampes torches pour éclairer le cœur de Toulouse avec la lumière de l’espoir et de la paix. » Les détails seront fournis sur place. Le flash mob sera filmé à la tombée de la nuit vers 18h45.

Pour marquer le premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, d’autres rendez-vous sont prévus à Toulouse, qui est jumelée à Kiev depuis près de cinquante ans. Il y a notamment l’Exposition de photos “Résilience” des photographes Cédric Mascara et Mehdi Juan à Espace diversité et laïcité dès le 24 février.

Le même jour, et au même endroit, le film documentaire d’Emma Audrey “L’Ukraine face à la guerre. Un regard sur les droits humains” sera projeté à partir de 14 heures.