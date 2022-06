Toulouse. Une mobilisation citoyenne pour ne pas parler de la planète

Des membres de Time for the planète relaient à Toulouse une mobilisation silencieuse contre les changements climatiques ce mercredi 1er juin, quelques jours avant la journée mondiale de l’environnement.

Sans un mot. Près d’une dizaine de membres de Time for the planète relaye à Toulouse une mobilisation silencieuse pour mettre en lumière les changements climatiques. Elle se déroulera ce mercredi 1er juin, sur la rue Alsace-Lorraine, au niveau de la place Salengro. Et simultanément à Rennes, Paris, Strasbourg, Besançon, Lyon, Grenoble, Nantes, Rennes et Montpellier.

Les associés de Time for the planet, une entreprise à but non lucratif qui lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, arboreront un t-shirt « Promis, on ne vous parlera pas de Time for the Planet ». Ils se tiendront, en silence, debout et immobiles au milieu de la rue.

Une mobilisation pour la planète à Toulouse à l’opposée de la communication habituelle

Cette action, « inspirée des mobilisations non-violentes, vise à mettre en lumière l’action Time for the Planet dans la lutte contre le changement climatique », selon un communiqué de l’entreprise qui veut prendre « le contre-pied des communications habituelles sur les sujets du climat ».

« À quelques jours de la journée mondiale de l’environnement (le 5 juin, ndlr), à l’initiative d’un collectif d’actionnaires, nous souhaitons faire savoir à tous qu’il est possible aujourd’hui d’agir à grande échelle pour lutter contre le réchauffement climatique », explique Marion Maistre, actionnaire depuis juin 2021, à travers un communiqué.

« Nous avons imaginé ce dispositif “pas comme les autres” en partant du constat simple que la plupart du temps, les passants marchent avec un but et n’ont pas de temps. Les solliciter en pleine rue les en détourne, voire les dérange. Aussi, nous prenons le parti de ne pas aller vers eux, mais simplement de piquer leur curiosité et les laisser venir d’eux-mêmes. »