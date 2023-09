Toulouse : les premières infos sur la Super fête Saint-Michel

Après une année blanche, la Super fête Saint-Michel va prendre ses quartiers au Meett, le parc des expositions de Toulouse, du 22 septembre au 15 octobre. Les attractions seront installées sur deux zones et les visiteurs pourront profiter de tarifs réduits le mercredi.

C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de manèges et de sensations fortes. La Super fête Saint-Michel, qui avait été annulée en 2022 faute d’accord entre les forains et la municipalité, va faire son grand retour dans l’agglomération de Toulouse. Elle se tiendra du 22 septembre au 15 octobre au Meett, le parc des expositions situé à Aussonne.

Ce que réserve la Super fête Saint-Michel au Meett de Toulouse

Les attractions seront installées sur deux zones reliées par un cheminement piéton, indiquent les forains sur leur page Facebook. Parmi elles, le Star Flyer Twister, qui offrira une vue imprenable sur la fête du haut de ses 35 mètres de hauteur. Les autres pourront également s’amuser avec les autos tamponneuses ou les stands de tir.

Le parking sera gratuit pour les automobilistes et le site sera accessible en transports en commun, via le tramway. Des points de contrôle seront mis en place à l’entrée pour assurer la sécurité des visiteurs. Ces derniers pourront bénéficier de tarifs réduits le mercredi.

Une fête traditionnelle dans la Ville rose

La Super fête Saint-Michel est une tradition qui remonte à plus de quarante ans. Elle se déroulait auparavant au centre-ville de Toulouse, puis a déménagé sur le parking du Zénith. Mais la municipalité de la Ville rose a décidé de ne plus l’accueillir à cet endroit, invoquant des raisons d’urbanisme et de nuisances sonores pour les riverains.

Après de longues négociations infructueuses avec les forains en 2022, un accord a finalement été trouvé pour l’édition 2023 avec le Meett, qui dispose d’un vaste espace pouvant accueillir la fête foraine.