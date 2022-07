Toulouse. La ligne A du métro partiellement remise en service, la ligne B reste arrêtée

La ligne A du métro de Toulouse est partiellement remise en service dans la soirée du jeudi 7 juillet. La réouverture de la ligne B n’est pas annoncée.

La ligne A du métro de Toulouse est en partie remise en service dans la soirée du 7 juillet. Crédit photo : CC BY SA Guillaume Paumier

C’est le bout du tunnel. La ligne A du métro est partiellement remise en service dans la soirée du jeudi 7 juillet. Elle fonctionne entre Basso Cambo et Jolimont. Les stations Roseraie, Argoulets et Balma Gramont restent non desservies.

En revanche, la galère s’éternise pour les usagers de la ligne B du métro de Toulouse. Après avoir espéré une remise en service ce jeudi 7 juillet, Tisseo n’annonce plus de date pour sa reprise.

Les deux lignes se sont retrouvées paralysées après un incident électrique mercredi 6 juillet, peu avant 9 heures. Cet incident est le résultat d’ « un arc électrique survenu sur la voie au passage d’une rame », selon Tisséo. « La remise en état des installations endommagées nécessite une intervention lourde », avait indiqué l’opérateur de transports en commun mercredi soir.

Durant l’arrêt du métro, Tisséo met en place des bus relais à Toulouse

Pour faire face à l’absence du métro, Tisséo met en place des bus de substitution. La liaison entre les stations de la ligne A Jolimont et Balma-Gramont est assurée par un bus relais A’.

Pour la ligne B, c’est plus compliqué. Une liaison entre le Grand Rond et Borderouge est effectuée par des bus de la ligne 29. La ligne L6 est prolongée jusqu’à Université Paul Sabatier. La ligne 34 est prolongée jusqu’à Ramonville. La ligne L9 effectue une boucle à Borderouge.

Mais le nombre de bus est insuffisant. Tisséo conseille donc « dans la mesure du possible, de privilégier les autres modes de déplacements : vélo, marche, autopartage, covoiturage et le télétravail ».