Toulouse. Le feu vert est donné pour les travaux de la troisième ligne de métro

Nouvelle étape dans le projet de la troisième ligne de métro de Toulouse. Vendredi 15 avril 2022, le préfet de la région Occitanie a donné le feu vert pour le début des travaux.

D’ici la fin de l’année 2022, les travaux de génie civil de la troisième ligne de métro toulousaine commenceront. (Image d’illustration CC BY-SA Ingolf / Flickr)

Top départ pour la troisième ligne de métro. Vendredi 15 avril 2022, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, a signé l’autorisation environnementale. Cette dernière permet le démarrage des travaux de la troisième ligne de métro ainsi que de la ligne Aéroport Express à Toulouse.

Une signature qui ravit Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse

Cette signature donne donc le feu vert aux travaux. Pour rappel, cette nouvelle ligne de métro reliera les pôles majeurs du groupe Airbus du nord-ouest au sud-est. Au total, cela représente 21.000 salariés concernés par ce nouveau moyen de transport. Depuis son élection en 2014, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, travaille sur ce projet. Il a réagi à cette nouvelle étape : « Nous l’attendions avec impatience. C’est fait ! »

D’ici la fin de l’année 2022, les travaux de génie civil de la troisième ligne de métro toulousaine commenceront. C’est un pas de plus dans le calendrier du projet. Si ce dernier est respecté, cette nouvelle ligne de métro devrait être mise en service fin 2028. « Ce projet nous l’avons pensé et adapté aux besoins les plus évidents en matière de transport, pour garantir la desserte d’un bassin de près de 200.000 emplois, chaque jour » comme l’explique Jean-Luc Moudenc.

Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole précise alors : « Depuis 2014, j’ai porté ce projet avec force, car il est à nos yeux l’alternative la plus efficace à l’usage de la voiture pour réduire les embouteillages et améliorer durablement la qualité de l’air que nous respirons ». Cette signature est donc pour lui “une excellente nouvelle pour les Toulousains et l’ensemble des habitants de la Métropole”.