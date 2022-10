Toulouse. Coup d’envoi du Paf, un festival alternatif à la Coupe du monde

FOOTBALL – Plutôt que de boycotter la Coupe du monde de football au Qatar, un groupe de Toulousains organise un festival alternatif. Il sera lancé vendredi 14 octobre.

Plutôt que de boycotter la Coupe du monde de football au Qatar, un groupe de Toulousains organise un festival alternatif. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Bicanski – pixnio

Alors que les appels au boycott de la Coupe du monde au Qatar se multiplient, un groupe de Toulousains prend le parti d’organiser un festival alternatif à l’événement. Il s’agit du festival Paf, pour un autre football.

« Plutôt que d’appeler à un boycott des matchs, il s’agit de proposer, sur toute la durée de la Coupe du monde, des événements qui permettent de se rassembler à Toulouse autour d’un football festif, solidaire et populaire », expliquent les organisateurs. Trois jours d’événements vont lancer ce festival vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre.

Voici le programme d’ouverture du festival alternatif à la Coupe du monde Paf à Toulouse

Vendredi 14 octobre à partir de 19 heures : Scandale des droits humains et des conditions de travail des travailleurs migrants au Qatar.

– Vernissage de l’exposition Népal-Quatar : Le vide et le plein de F. Lecloux

– Docu-débat Les exploités du Quatar présenté par Amnesty International

Espace Job, 105 route de Blagnac, 31200 Toulouse

Samedi 15 octobre à partir de 11 heures

– 11 heures : Arpentage du livre “Une Histoire populaire du football” (de Michaël Correia) par La Volte

– à partir de 15 heures : babyfoot humain, babyfoot de table, subbuteo, tennis ballon, foot de rue, jongle…

– 17 heures : Conférence populaire Comment jouer au foot dans le quartier ? par Arc-en-Ciel Théâtre

– 19 heures : Apéro concert avant la diffusion à 21 heures du film “Looking For Eric” de Ken Loach.

Espace Job, 105 route de Blagnac, 31200 Toulouse

Dimanche 16 octobre à 14 heures

Exceptionnel : on rejoue le match Cuba-Roumanie joué à Toulouse lors de la Coupe du monde de 1938 !

– à partir de 14 heures : Grand match amical ! Avec fanfare, animations et stand d’informations.

Un match ouvert à toutes et à tous pour célébrer le foot populaire. Inscription recommandée.

Complexe Sportif du Bazacle, 1 Imp. du Ramier des Catalans, Toulouse