Toulouse : Cet été, partez à la chasse aux créatures insolites

Durant l’été, l’association “Reflets – CPIE Terres Toulousaines” propose aux habitants de Toulouse et aux visiteurs de passage de participer à un inventaire des animaux fictifs ou réels qui ornent la Ville rose.

©CPIE Terres Toulousaines

Sculptures, dessins, graffs, gravures, ou encore gargouilles… Les habitants de Toulouse et les visiteurs sont invités à participer à une chasse aux créatures insolites. Organisée par l’association “Reflets – CPIE Terres Toulousaines”, spécialisée dans l’éducation à l’environnement et au développement durable, cet inventaire un peu particulier vise à répertorier les représentations d’animaux présentes dans la Ville rose. Cette enquête ludique sera exploitée ultérieurement pour un usage pédagogique.

Symboliques, sources d’inspiration ou présents dans notre quotidien, bon nombre d’animaux y sont représentés sous toutes les formes artistiques. « Ce bestiaire est présent tout autour de nous. Mais quelles interactions ont-ils avec nos usages et la manière dont nous appréhendons l’aménagement du territoire ? » s’interroge l’association. C’est pour répondre à cette question que l’association sollicite la population : « Ils peuvent nous en apprendre beaucoup sur notre histoire », estiment les organisateurs.

L’idée est simple : il s’agit d’arpenter la ville, ses rues, ses parcs et jardins, à la recherche d’éléments patrimoniaux représentant des animaux. Une fois repérés, il suffit de les photographier et de transmettre les images à l’association, avant le 18 septembre prochain, au travers d’une plateforme Internet prévue à cet usage. Vous devrez y préciser vos coordonnées et la localisation de votre trouvaille. Les plus beaux spécimen seront mis à l’honneur sur les réseaux sociaux.

Qu’ils soient réels ou fictifs, anciens ou modernes, grandioses ou minuscules, tous les types d’animaux sont à répertorier. Des signes du zodiaques sur la place du Capitole, à la sculpture de la chienne protégeant ses petits au Grand Rond, en passant par les poulets graffés sur les immeubles d’Empalot… Il n’y a qu’à lever les yeux !