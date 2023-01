Toulouse : Découvrez les 4 projets qui verront le jour en 2023 dans les quartiers Casselardit et Cartoucherie

Dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, les habitants de Toulouse étaient appelés à voter pour différents réaménagements de leur quartier. La Mairie s’étant engagée à les réaliser dans le courant de l’année, les quartiers Casselardit et Cartoucherie s’apprêtent à changer de visage puisque quatre projets ont été retenus : la débitumisation de l’avenue de Lombez, la réalisation d’une fresque dans le quartier Bourrassol, la limitation de l’éclairage des parkings et la construction d’une structure de jeux dans le jardin du Barry.

Le terre-plein central de l’avenue de Lombez à Toulouse sera végétalisé ©Capture écran Google Map

Au total, la Mairie va investir près de 400 000 euros pour le réaménagement des quartiers Casselardit, Fontaine-Bayonne et Cartoucherie. Ceci dans la cadre du budget participatif “Mes idées pour mon quartier” qui s’élève à 8 millions d’euros pour toute la ville. Les Toulousains ont été appelés à déposer des propositions d’embellissement de leur lieu de vie, puis à voter pour désigner les projets lauréats. 83 ont ainsi été identifiés et seront réalisés courant 2023. Dans l’Ouest toulousain, quatre projets s’apprêtent à voir le jour. Voici lesquels.

Débitumisation de l’avenue de Lombez

Parmi les 1 600 idées déposées par les Toulousains, l’une d’entre elles évoque la végétalisation des abords de l’avenue de Lombez et de celle de Grande-Bretagne. En effet, un habitant du quartier Casselardit propose de « rendre ces voies d’accès stratégiques plus agréables, en fleurissant l’ensemble des ronds points (comme cela est fait plus proche du centre-ville), en aménageant des espaces de détente (bancs), des espaces de jeux, en supprimant les nombreux tags et les panneaux publicitaires, en harmonisant le mobilier urbain ainsi qu’en développant les voies cyclables… »

Si l’idée a été retenue, la Mairie prévient qu’elle n’est pas réalisable en l’état. Ainsi, la collectivité s’engage à végétaliser le terre-plein central de l’avenue de Lombez « en libérant les pieds d’arbres, ce qui permettra d’améliorer les conditions de croissance des poiriers de Chine présents, de lutter contre les ilots de chaleur, et d’embellir cet axe pour le rendre plus agréable ». En revanche, l’avenue de Grande-Bretagne n’est pas éligible à ce type d’aménagements, comme l’explique la Mairie : se situant sur un axe du Réseau Express Vélo (Rev), en cours d’élaboration, il faudra attendre la fin des travaux de ce dernier pour envisager une végétalisation de cette artère.

Quant aux aires de jeux et aux espaces de détente, ils sont déjà intégrés dans le projet municipal du futur parc situé sur la troisième tranche de la Cartoucherie, longeant l’avenue de Grande-Bretagne.

Une œuvre de street-art dans le quartier Bourrassol

Place des Micocouliers, c’est un projet de fresque murale qui devrait faire son apparition sur proposition d’une habitante du quartier Bourrassol. « Afin d’embellir ce site et lui donner une identité culturelle, mon idée est de faire réaliser une fresque artistique valorisant la nature sur un mur donnant sur la place et donc visible par tous les passants », précise-t-elle. Les copropriétaires de la résidence attenante “Esprit Garonne” ont d’ores et déjà accepté de confier un de leur mur d’enceinte à cet effet. Une initiative qu’elle voudrait également pédagogique au travers de l’organisation d’ateliers, d’observation et de rencontres artistiques durant la réalisation de l’œuvre. Ceci afin de sensibiliser les Toulousains au street-art.

Idée totalement validée par la Mairie, qui concertera les habitants du quartier pour déterminer les motifs et le thème de cette fresque. A priori, ceux-ci se seraient déjà prononcés pour qu’elle s’inscrive dans un univers naturel et animalier.

Limitation de l’éclairage du parking du Zénith

L’éclairage du parking du Zénith de Toulouse va être modifié CC-BY-SA-4.0 Didier Descouens-Wikimedia commons

En plein débat sur les économies d’énergie, il a été proposé, dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, de limiter l’éclairage du parking silo de la Cartoucherie et du parking du Zénith. Comme en témoigne un riverain du quartier, le premier dispose de lumières « trop intenses et nuisibles à la fois pour les habitants du secteur (notamment l’été, quand les fenêtres restent ouvertes la nuit), et surtout pour la biodiversité (on se croirait en plein jour) ». Ainsi, il propose de remplacer l’éclairage existant par un système de détecteurs afin que la lumière ne s’allume qu’en présence d’un usager. Mais cette possibilité a été rejetée par la Mairie, qui rappelle qu’Indigo est l’exploitant de ce parking silo de la Cartoucherie, elle n’est donc pas compétente en la matière.

Concernant le parking du Zénith, le même habitant du quartier demande l’extinction totale la nuit, cet espace de stationnement « n’étant utilisé que par la salle de spectacle ». Il fait d’ailleurs remarquer que les éclairages y sont allumés en permanence et qu’ils sont énergivores car trop anciens. De son côté, la Mairie consent à les remplacer par un système plus moderne et plus écologique via un passage en LED.

Une structure de jeux au jardin du Barry

À l’image du grand bateau de la Daurade ou du dragon, place Saint-Georges, une habitante de la Cartoucherie émet l’idée de l’installation d’une structure de jeux en bois dans le jardin du Barry. Ce à quoi la Mairie répond positivement. La Municipalité s’engage donc à y créer « une aire de jeux monumentale » et précise qu’elle sera « la plus inclusive et agréable pour tous ».

Un aménagement qui vient s’ajouter à ceux prévus par la Ville, à savoir la plantation de 200 arbres, la création d’un sentier de biodiversité et d’un arboretum, la végétalisation du parking Nord, et l’installation d’un city stade.