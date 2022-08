Le TFC obtient sa première victoire en Ligue 1 cette saison, contre Troyes

Troyes a reçu le TFC, ce dimanche 14 août 2022, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Les Violets se sont imposés de manière convaincante (3-0).

Le TFC occupe temporairement la 3e place du classement de la Ligue 1 (journée toujours en cours). Crédit photo : jorono (pixabay) / licence pixabay.

Ils l’ont fait ! Le TFC s’impose sur la pelouse de l’Estac Troyes, trois buts buts à zéro, pour la deuxième journée de Ligue 1. Ils signent ainsi, ce dimanche 14 août 2022, leur première victoire cette saison, pour leur retour au plus haut niveau de la compétition française. Après leur match nul de la première journée, les Toulousains sont donc maintenant à 4 points.

Les compos de ce Troyes – TFC

Pour cette deuxième journée de Ligue 1, Philippe Montanier (TFC) a opté pour son 4-3-3 traditionnel, tandis que Bruno Irles (Troyes) a choisi le 5-4-1. Côté toulousain, le capitaine Dejaegere remplace Farès Chaibi, forfait pour ce match, et Aboukhlal remplace Ngoumou, blessé la veille de la rencontre. Côté troyen, Adil Rami est de retour, mais sur le banc.

Composition du TéFéCé : Dupé / Desler – Rouault – Nicolaisen – Sylla / Spierings – Van der Boomen – Dejaegere (cap) / Aboukhlal – Dallinga – Ratao.

Composition de l’Estac : Gallon / Porozo – Bruus – Palmer Brown – Salmier – Larouci / Ripart – Tardieu – Kouame – Chavalerin / Baldé

Les buts de la première victoire du TFC en Ligue 1 cette saison

Le premier but est un contre-son-camp troyen du défenseur Yasser Larouci (36′). Aboukhlal déborde à gauche, sur une passe Ratao. Il centre vers le deuxième poteau, où Dejaegere s’avance. Le défenseur tente de reprendre le ballon mais marque dans son propre but.

À la 54′, c’est encore Aboukhlal qui centre sur Ratao. Ce dernier reprend du plat du pied devant les cages, et ne laisse aucune chance au gardien. L’action est partie d’un bon pressing de Dallinga en pointe, qui a permis à l’ailier gauche de récupérer le ballon.

En fin de match (85′) c’est Healey, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, qui fait cette fois la différence en Ligue 1, et permet au TFC de s’imposer 3-0 contre Troyes. L’attaquant anglais, entré à la 68′ à la place de Dallinga, remonte le terrain tout seul. Course, dribble du défenseur, frappe à ras-de-terre du gauche, et but !

Premier déplacement, premier clean sheet… mais surtout 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 de la saison !



Nos Violets s'imposent assez largement dans ce #ESTACTFC 💪#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/ufpt3UkmSI — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 14, 2022

Le prochain match aura lieu au Stadium, dimanche 21, contre le FC Lorient.