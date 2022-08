Ligue 1 : le TFC devra se contenter d’un match nul contre Nice

Le TFC affrontait ce dimanche 7 août l’OGC Nice, au titre de la Ligue 1. Les Violets ont réussi à dominer une grande partie du match grâce à un but de Dallinga en première période (20′). Mais l’entrée d’Aaron Ramsey dans le dernier quart d’heure de jeu a permis à Nice de revenir au score (78, 1-1, score final).

. Logo : ©Toulouse Football Club.

C’est un match nul qui doit laisser un goût amer. Le TFC a concédé le nul face à l’OGC Nice, ce dimanche 7 août lors de la première journée de Ligue 1.

Pourtant, les Toulousains ont mené le jeu pendant presque une heure, avec un but dès la 20e minute de jeu, et une domination sur le terrain en première période. Mais le banc niçois a inversé la vapeur à la 78e, leur permettant de sauver leur match. Résumé de la rencontre.

Composition classique pour le premier match de Ligue 1 du TFC

Pas de surprise dans ce match pour le onze de départ déployé par l’entraîneur toulousain Philippe Montanier. Un 4-3-3 avec Dupé dans les cages, Desler, Roualt, Nicolaisen et Sylla devant lui. Au milieu de terrain, le pitchoune Chaïbi titularisé aux côtés de Spierings et du capitaine van den Boomen.

L’animation offensive a été assurée par Ngoumou, Ratao, et la nouvelle recrue néerlandaise Dallinga, meilleur buteur d’Eerste Divisie (D2 Pays-Bas) la saison passée, venu en Ligue 1 avec de claires intentions.

Du côté de Nice, comme pour le TFC, un 4-3-3 a été choisi par le staff. Le onze choisi par Lucien Favre : Bulka / Lotomba – Todibo – Dante (cap) – Bard / Beka Beka – Rosario – Thuram / Stengs – Delort – Gouiri.

Les buts de ce TFC – Nice

Le premier but de la rencontre – et de la saison – du Tèf est signé Thijs Dallinga. Trois minutes après avoir échoué de peu face au gardien adverse en touchant le poteau, il trouve finalement les filets de Marcin Bulka (20′). Un but 100% néerlandais puisque c’est van den Boomen qui délivre la passe décisive. Le capitaine prend ses responsabilités, côté gauche, en adressant un centre à son partenaire. Dallinga reprend du droit, et donne raison aux recruteurs du TFC dès son premier match de championnat en violet.

Le premier but en violet d'une longue série ?



Le coaching staff des Aiglons a aussi eu du flair. Une minute seulement après être rentré sur le terrain à la place de Calvin Stengs, le milieu gallois Aaron Ramsey égalise (78′). Il inscrit lui aussi son premier but en Ligue 1, et permet à Nice de revenir au score contre le TFC. C’est Brahimi qui initie l’action, avec un centre en retrait depuis la droite de la surface, devant une défense toulousaine un peu trop passive.

Le prochain rendez-vous de Ligue 1 pour le TFC est donné dimanche 14 août, à Troyes.