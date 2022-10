Vidéo. Le Stade Toulousain bat La Rochelle avec un énorme Thomas Ramos

RUGBY – Le Stade Toulousain s’est imposé face à La Rochelle, dimanche 23 octobre au Stade Ernest Wallon. Le club haut-garonnais prend le large en tête du Top 14.

Photo d’illustration : Thomas Ramos après le match du Stade Toulousain contre Clermont, le 8 octobre. © Stade Toulousain

Un duel de champions était annoncé sur la pelouse du stade Ernest Wallon, dimanche 23 octobre, en clôture de la huitième journée du Top 14. Le Stade Toulousain, en supériorité numérique, s’est imposé 26-17 face à La Rochelle.

Ce fut une soirée catastrophe pour le Stade Rochelais. Les Rouge et Noir ont eu un certain mal à toucher le ballon en tout début de rencontre. Mais les visiteurs se sont retrouvés réduits à quatorze dès la 12e minute.

La soirée de l’horreur pour La Rochelle face au Stade Toulousain

Reda Wardi a reçu un rouge après un plaquage de boucher sur Antoine Dupont. Le pilier gauche a foncé avec son épaule sur le visage du Toulousain. Du coup, le joueur des Jaune et Noir appelé en équipe de France pour la première fois perd sa place.

TOURNANT DU MATCH : le rouge de Reda Wardi pour ce choc dangereux sur Antoine Dupont 🟥#STSR pic.twitter.com/vsnx1xZHz5 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 23, 2022

Pire, après un arrêt de jeu à la 23e minute, le talonneur Samuel Lagrange a dû être évacué sur civière. Il était K.O. après avoir percuté de la tête la hanche d’Anthony Jelonch lors d’un plaquage.

Pour compléter la soirée, Teddy Thomas s’est fait mal à la main, ce qui l’a obligé à quitter le terrain à la 40e minute. Heureusement pour La Rochelle, il a pu revenir dans le jeu 20 minutes après la pause.

Toulouse prend le large en tête du Top 14

Malgré ces pépins, le Stade Rochelais ne lâche rien et marque deux essais en seconde période. Ils sont signés Brice Dulin à la 52e minute et Rémi Picquette à la 73e minute (et Hastoy pour les transformations).

Mais ce n’est pas suffisant pour contenir le Stade Toulousain et son énorme Thomas Ramos. Le Rouge et Noir a marqué tous les points de la soirée, un essai à la 21e minute et sept pénalités. Il n’a raté que la transformation de son essai.

“@FranceRugby ? Je pense que je postule au poste d’arrière (…) Je vais y aller avec la banane et le sourire…” 😃



Thomas Ramos (@StadeToulousain), l’homme du match #STSR, au micro de @PFleys 🗣️ pic.twitter.com/KItWkh3C0e — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 23, 2022

Le Stade Toulousain compte désormais une série de neuf victoires face à La Rochelle en matchs officiels. Et surtout, avec ce résultat, le club haut-garonnais prend le large en tête du classement du Top 14. Il compte neuf points d’avance sur le Stade français, deuxième. C’est un matelas rassurant étant donné que Toulouse sera amputé de neuf internationaux invités à la tournée d’automne du XV de France.