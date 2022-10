Voici la composition du Stade Toulousain face à La Rochelle

RUGBY – Pour la huitième journée du Top 14, le Stade Toulousain reçoit La Rochelle au stade Ernest-Wallon dimanche 23 octobre.

Le Stade Toulousain reçoit le Stade Rochelais pour terminer la 8e journée du Top 14. Photo d’illustration. © Stade Toulousain

Un duel de champions vient clôturer la huitième journée du Top 14. Le Stade Toulousain se prépare à recevoir La Rochelle, dimanche 23 octobre à 21 heures. La rencontre sera diffusée sur Canal+.

« Ça va être un match de très haut niveau », prévoit déjà Laurent Thuery, l’entraîneur de la défense des Rouge et Noir. « Mais nous en avons eu d’autres sur les dernières saisons. Nous n’allons certainement pas être déçus par l’intensité que va nous proposer le Stade Rochelais dimanche soir. C’est une équipe incroyable avec des grands joueurs sur le terrain. Mais nous espérons une issue favorable pour nous. »

« Ce qui est certain, c’est qu’à la fin de la saison, ils seront dans les six premiers », estime le centre Sofiane Guitoune. « Mais en Top 14, ce sont les phases finales qui comptent. Donc qu’ils soient à dix ou quinze points, il faudra encore les rencontrer en demi-finale ou en quart de finale. Et ce sera un autre match. »

« Le Stade Rochelais est une équipe redoutable », pour Laurent Thuery. « Quand vous êtes habitué à jouer les derniers carrés en championnat et en coupe d’Europe tous les ans, c’est qu’il n’y a pas de hasard. C’est une des plus belles équipes de ce championnat. Et nous nous préparons à du très très haut niveau. »

Quelle composition pour le Stade Toulousain contre à La Rochelle

📋 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 I ❤️🖤 – 🟡⚫



Voici nos 23 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 pour #STSR 👊 pic.twitter.com/mL7COs48xD — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 22, 2022

Il est à noter le retour d’Ange Capuozzo, mais comme remplaçant. Par ailleurs, Melvyn Jaminet est à l’infirmerie pour une blessure à la cheville. En fin de semaine, Romain Ntamack a repris les entraînements spécifiques rugby avec le groupe professionnel. Dès la semaine prochaine, Cyril Baille, Dimitri Delibes, Paul Mallez et Paul Graou reprendront les entraînements, selon le Stade Toulousain avant la réception de La Rochelle.