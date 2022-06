Barrages Top 14. Le Stade Toulousain bat La Rochelle et se qualifie en demi-finale

Le Stade Toulousain sort vainqueur de la rencontre face à La Rochelle. Les Rouge et Noir se qualifient en demi-finale du Top 14 en barrages.

Les Rouge et Noir s’imposent face à La Rochelle sur un score de 33 à 28. © Stade Toulousain

L’aventure continue pour le Stade Toulousain. Les Rouge et Noir élimine les Rochelais lors des barrages du Top 14. Les joueurs d’Ugo Mola se sont imposés face à La Rochelle sur un score de 33 à 28. Cette rencontre a eu lieu au stade Ernest Wallon à Toulousece samedi 11 juin 2022.

Le Stade Toulousain prend le dessus dès la première mi-temps

Le match a plutôt bien commencé pour les Rouge et Noir. Car dès les premiers instants, ils prennent les devants sur la rencontre et marquent dès la huitième minute, le premier essai. C’est le trois-quart centre toulousain, Pierre Fouyssac qui ouvre le score. L’essai est alors transformé par Thomas Ramos, arrière du Stade Toulousain. Les Rouge et Noir jouent vite et le demi de mêlée, Antoine Dupont, vient aplatir le ballon à la 13e minute. L’essai ne sera pas transformé mais le score est de 12 à 0 dès le début du match.

Dès la 25e minute, les Rochelais marquent enfin leurs premiers points avec un essai du troisième ligne, Wiaan Liebenberg. L’essai est transformé par le demi d’ouverture, Ihaia West. Mais les Rochelais n’auront pas d’avance sur les Toulousains sur cette première mi-temps. Car Thomas Ramos creusera un léger écart de points avec deux pénalités marquées à la 29e et 36e minute. La première période se termine avec Toulouse devant avec un score de 21 à 7.

Toulouse reste devant jusqu’au bout du match

Les Rochelais se réveillent dès la reprise du match. A la 56e minute, le troisième ligne, Grégory Alldritt marque un essai. Ce dernier est transformé par Ihaia West. Le trois-quart centre toulousain, Juan Cruz Mallia vient aplatir le ballon à la 62e minute. Mais Thomas Ramos rate la transformation. Et ils enchaînent avec l’essai du demi d’ouverture toulousain, Romain Ntamack à la 69e minute. Thomas Ramos vient transformer l’essai. Dix minutes avant la fin du jeu, les Toulousains étaient devant avec 33 points contre les 14 points Rochelais.

Mais ces derniers ont tenté le tout pour le tout. A la 79e minute, le talonneur, Pierre Bourgarit marque un essai validé après vidéo. Ihaia West vient ensuite le transformer. Puis une minute plus tard, à la 80e, un nouvel essai est enregistré du côté rochelais. C’est Jules Favre, trois-quart aile qui le marque. L’essai est alors transformé par Dillyn Leyds, trois-quart aile. La fin de la rencontre est sifflée. Toulouse s’impose et se qualifie pour la demi-finale. Les Rouge et Noir affronteront Castres, le leader de la saison, le vendredi 17 juin 2022 à 21h05 à l’Allianz Riviera à Nice.