Barrages Top 14. Le Stade Toulousain affronte le nouveau champion d’Europe

Le Stade Toulousain accueille La Rochelle, ce samedi 11 juin à 21h05 au Stade Ernest Wallon. Les deux derniers champions d’Europe se retrouvent pour les barrages du Top 14. Les Rouge et Noir se trouvent actuellement en quatrième position, devant les Rochelais.

Dès 21h05, le coup d’envoi sera donné pour la rencontre entre le Stade Toulousain et La Rochelle. © Gala Jacquin

« Nous savons qu’au soir de la 26ème journée, tout est remis à 0. Les 6 équipes qualifiées ont la victoire finale pour objectif et tout le monde peut prétendre au titre », raconte le coach du Stade Toulouse, Ugo Mola, lors de la conférence de presse d’avant-match. Champions du Top 14 ? C’est encore possible pour les Rouge et Noir. Car après leur victoire face au Biarritz Olympique, les joueurs du Stade Toulousain se sont qualifient pour les matchs de barrages du championnat.

Le premier match des barrages a d’ailleurs lieu ce samedi 11 juin dès 21h05 au Stade Ernest Wallon à Toulouse. Les Rouge et Noir affrontent La Rochelle.

Les deux derniers champions d’Europe en face à face

La rencontre se fera à guichets fermés au Stade Ernest Wallon. La billetterie a d’ailleurs eu quelques moments difficiles avec la forte affluence sur le site internet. Si le Stade Toulousain n’a pas été jusqu’en finale de la Coupe d’Europe, les Rochelais ont été jusqu’au bout. Ils sont sortis vainqueurs du championnat. Ugo Mola évoque ce titre : « Je crois que La Rochelle mérite amplement sa victoire en Champions Cup. Nous nous sommes trompés contre le Leinster et les rochelais ont été impériaux en finale. »

Le coach explique alors : « Cette semaine a été adaptée pour disputer un match de très haut niveau le samedi soir. Nous nous appuyons sur les qualités de nos joueurs et notre plan de jeu ». Les joueurs se préparent alors à cette rencontre importante comme l’explique Ugo Mola : « Nous allons jouer face à l’équipe qui est peut-être la plus armée en ce moment. Le combat sera de chaque instant et de part et d’autre du terrain ».

Les compositions du Stade Toulousain et de La Rochelle