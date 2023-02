Sept Toulousains titulaires dans le XV de France contre l’Irlande

Encore une fois, sept joueurs du Stade Toulousain sont titulaires dans le XV de France qui affrontera l’Irlande au Tournoi des Six Nations.

On prend les mêmes et on recommence. Encore une fois, sept joueurs du Stade Toulousain sont titulaires dans le XV de France qui affrontera l’Irlande samedi 11 février à 15h15 au Tournoi des Six Nations. En effet, le sélectionneur des Bleus a décidé d’entamer le match avec la même équipe alignée face à l’Italie à Rome. Et ce, malgré une prestation en demi-teinte.

☘️🆚🇫🇷 Notre deuxième match du #SixNations 2023 nous amène à Dublin pour y défier 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓𝒆 𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆 !



💪 Rendez-vous samedi ! #NeFaisonsXV #XVdeFrance #IRLFRA pic.twitter.com/eAfWyYyg3I — France Rugby (@FranceRugby) February 9, 2023

Un joueur toulousain de retour sur la feuille de match du XV de France

Le Stade Toulousain demeure le plus gros fournisseur d’internationaux pour le XV de France au Tournoi des Six Nations. Il faut dire que Fabien Galthié est un adepte de la stabilité. Il refait donc confiance à Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, associé à la charnière avec Romain Ntamack, et enfin Thomas Ramos. En nouveauté, le troisième ligne François Cros fait son retour sur la feuille de match, mais sur le banc des remplaçants.

𝗜𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲 – 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 📋



8️⃣ Stadistes porteront le maillot tricolore pour ce 2ème match des @SixNationsRugby avec le #XVdeFrance 🔥



Bon match les garçons et allez les Bleus ! 🇫🇷#IRLFRA pic.twitter.com/h5DaSk8Rno — Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 9, 2023

Le Tournoi des Six Nations a débuté samedi 4 février et se déroule jusqu’au 18 mars. Les Bleus, champions en titre après un Grand Chlem, ont fait leur entrée en jeu dimanche 5 février en battant l’Italie, 24 à 29.

Les titulaires : Ramos – Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier – Ntamack, Dupont (cap) – Ollivon, Alldritt, Jelonch – Willemse, Flament – Atonio, Marchand, Baille.

Les remplaçants : Wardi, Barlot, Falatea, Taofifenua, Cros, Macalou, Couilloud, Jalibert.