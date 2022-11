Récap d’actu. Animations de Noël, astronaute et RER à Toulouse

Au programme du récap d’actu de ce 27 novembre : le bras de fer continue entre les syndicats et Tisséo, la liste des animations de Noël par quartier de Toulouse et le maintien des illuminations, le portrait de la nouvelle astronaute française Sophie Adenot, et une enquête autour du projet de RER toulousain.

Toulouse : les syndicats de Tisséo refusent une prime à la place d’une augmentation de salaire

À Toulouse, les syndicats de Tisséo refusent de s’asseoir sur l’indexation des salaires sur l’inflation promise par leur direction. Crédit photo : B.F. / Le JT

Les syndicats sont furieux. Le 15 novembre dernier, la direction de Tisséo les a informé qu’elle n’était pas en mesure de respecter la clause de sauvegarde signée plusieurs mois plus tôt, en mars.

Celle-ci prévoyait d’indexer la hausse des salaires sur l’inflation. Mais avec l’inflation actuelle, l’entreprise dit ne pouvoir honorer cet accord. « La clause de sauvegarde est un accord qui a été signé. Tisséo est juridiquement obligé de l’honorer », insiste un représentant syndical.

La contre-proposition de la direction, une prime de 500 euros et une revalorisation salariale supplémentaire de 2%, a été refusée en bloc. Tous les détails sur ce bras de fer dans l’article.

Toulouse : voici quelles sont les animations de Noël prévues dans votre quartier

La Ville de Toulouse a voulu proposer des animations pour Noël dans chaque quartier et pas uniquement au Capitole CC BY-SA 3.0 Don-vip

C’est une nouveauté 2022, les festivités et animations de Noël s’étendent dans Toulouse. Cette année, le marché de Noël ne sera pas que sur la place du Capitole, mais aussi sur les allées Jean Jaurès ainsi que sur les places du Salin et Saint-Pierre. Il se tiendra jusqu’au 24 décembre.

Quant aux animations de quartier, il y aura 23 points dans Toulouse qui célèbreront Noël. La liste complète est à retrouver par ici.

Après des études à Toulouse, Sophie Adenot sera la nouvelle astronaute française

Sophie Adenot, diplômée de l’Isae-Supaero à Toulouse, fait partie de la nouvelle promotion d’astronautes de l’ESA. © Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Youtube

Elle s’appelle Sophie Adenot, et fait partie de la nouvelle promotion d’astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA). La française figure parmi les cinq candidats du premier recrutement depuis 2009, qui avait fait connaître un certain Thomas Pesquet.

Si Sophie Adenot a été choisie parmi les 22 500 candidatures, c’est notamment en raison de son profil à la fois de pilote et d’ingénieure. Cette pilote d’essai d’hélicoptère et lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de l’espace est aussi diplômée de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, l’Isae-Supaero de Toulouse. Le Journal Toulousain dresse son portrait.

Une enquête pour légitimer le projet du RER toulousain

@M. Strikis

L’association “Rallumons l’étoile” mène une enquête sur la possibilité de mettre en place un RER toulousain. Menée jusqu’au 8 décembre, elle fait l’état des lieux de la mobilité des habitants et étudie l’impact que pourrait avoir ce projet.

Les tractages ont lieu dans différentes gares, stations de métro et centres commerciaux, mais il est aussi possible de répondre à l’enquête en ligne sur enquete.rallumonsletoile.fr. Plus d’informations sur ce projet épineux dans les colonnes du JT.

La Mairie de Toulouse ne sacrifiera pas la féérie de Noël pour la sobriété énergétique

La rue Alsace-Lorraine à Toulouse se parera de ses plus beaux atouts à partir du 2 décembre ©Mairie de Toulouse

La magie des animations et illuminations de Noël ne sera pas sacrifiée sur l’autel de la sobriété énergétique, a décidé la Mairie de Toulouse. Elles seront toutes reconduites cette année, avec en revanche quelques ajustements.

Pour réussir à faire des économies, la Mairie est par exemple passée en totalité aux lampes LED. Elle a également acté une réduction des horaires d’éclairage. Le JT fait le point sur ces illuminations de 2022.