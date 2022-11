Toulouse : voici quelles sont les animations de Noël prévues dans votre quartier

Pour faire vivre la magie de Noël à l’ensemble des habitants, la mairie de Toulouse va proposer de nombreuses animations dans chaque quartier de la ville cette année. Elle a également décidé d’étendre le marché de Noël. Des chalets s’installeront ainsi pour la première fois sur les Ramblas.

La Ville de Toulouse a voulu proposer des animations pour Noël dans chaque quartier et pas uniquement au Capitole CC BY-SA 3.0 Don-vip

« Il nous a souvent été reproché de concentrer les festivités de Noël sur la place du Capitole », souligne Jonnhy Dunal, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse en charge de l’événementiel, notamment. La municipalité a pris en compte ces critiques. Cette année, la magie de Noël va effectivement gagner toute la ville. « Nous étendons le concept à l’ensemble des quartiers pour donner de la magie un peu partout », indique Jonnhy Dunal.

Bien sûr, le marché de Noël s’installera comme à son habitude sur la place du Capitole. Ouvert du 25 novembre au 25 décembre, il accueillera plusieurs animations, notamment la patinoire, et 93 exposants, contre 120 l’année dernière. Mais que les fans de Noël se rassurent, la Ville n’a pas revu à la baisse les festivités.

Un marché de Noël étendu à Toulouse

Le marché de Noël ne va effectivement plus se cantonner à la fameuse place du Capitole cette année. Ainsi, 14 chalets créatifs et gourmands vont s’installer au square Charles de Gaulle et, grande nouveauté, 20 feront leur apparition sur les Ramblas des allées Jean Jaurès et deux sur les places du Salin et Saint-Pierre. Ils accueilleront le public du 25 novembre au 24 décembre.

Comme chaque année, les Toulousains pourront aussi se rendre au marché de Noël artisanal et solidaire, organisé par la mairie avec l’association Unis Solidaires, sur les allées Jules-Guesde. Il aura lieu du 3 au 24 décembre. Une quarantaine d’artisans, d’associations, de coopératives et d’entreprises seront au rendez-vous lors de ce marché pour proposer leurs produits du terroir et régaler les papilles des visiteurs.

La magie de Noël s’étend à toute la ville

En plus des marchés de Noël, des animations festives pour les petits et les grands seront proposées à Toulouse, notamment des manèges, la maison du Père Noël, des décors lumineux, des attractions, des spectacles, des ateliers ou encore des parades dans les rues de la ville. « Il y aura 23 points différents dans l’ensemble de la ville avec des animations », annonce Valérie Jacquet-Violleau.

L’adjointe au maire chargée de l’action socioculturelle a d’ailleurs annoncé le retour de l’Hiver des Merveilles, temps fort des fêtes de fin d’année dans les quartiers populaires. Il se tiendra le 17 décembre à Lardenne sur le site du Petit Capitole. Il avait eu lieu précédemment à la Reynerie, Bellefontaine et Mirail. Lors de cette journée de fête, les enfants pourront entre autres profiter d’un manège, d’une piste de luge, d’un mur d’escalade et d’un spectacle.

Les animations prévues par quartier

Voici le détail des animations prévues pour Noël dans votre quartier à Toulouse :