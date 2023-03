Que faire à Toulouse et ses environs ce week-end des 11 et 12 mars ?

Salon œnologique et gastronomique, spectacle d’humour, festival de la création numérique et exposition de photos sur les camps nazis… Voilà quelques sorties qui vous permettront d’occuper votre week-end des 11 et 12 mars à Toulouse. En voici les détails.

Un salon pour les bons vivants

Partez à la découverte des 27 vins AOP ou IGP de la région au Salon Vins & Terroirs ©Salon Vins & Terroirs

À destination des amateurs de bonne chère et de bons vins, le salon Vins & Terroirs se tient ce week-end au MEETT de Toulouse. Pas moins de 150 producteurs et exposants s’y sont donné rendez-vous pour vous faire découvrir la campagne viticole française et ses terroirs. Bien entendu, les produits du Sud-Ouest seront mis à l’honneur. Saint-Mont, Pacherenc du Vic-Bilh, Madiran, Gaillac, Fronton, Cahors, Irouléguy, Côtes-du-Marmandais, Côtes de Gascogne, Comté tolosan, Côtes-du-Tarn, Ariège… Au total, 27 vins aux labels de qualité ou d’origine protégées vous seront présentés. L’occasion de constituer ou renouveler sa cave. Et pour être sûr de bien choisir, des ateliers de dégustation élaborés par le caviste “Art of Wines“, vous permettront d’affiner votre analyse olfactive, visuelle et gustative des cépages présents dans les différentes appellations.

Et pour accompagner les millésimes, des produits gastronomiques côtoieront les plus grandes bouteilles. Fromages, charcuteries, épices et pâtisseries, mais aussi gâteaux à la broche, huîtres, pruneaux… Laissez-vous tenter par le brie truffé de la crèmerie lotoise “Marty”, l’ail confit des Tarnais “EP Les Gourmands”, ou les Couronnes gourmandes de “L’Atelier de l’écu sec” de Mondonville. Autant dire que vos papilles seront vivement sollicitées…

Infos pratiques : Salon Vins & Terroirs, jusqu’au 12 mars de 10h à 19h (nocturne jusqu’à 21h ce vendredi), au MEETT de Toulouse, à Aussonne.

Tarifs : 6€ l’entrée. Billetterie et réservations des ateliers de dégustation en ligne.

Un spectacle pour cesser de s’en foutre !

Avec pas moins de 70 millions de vues sur le web (tous réseaux sociaux confondus) et plus de 682 000 abonné·es sur sa chaîne YouTube, Alex Lattuada, alias L3X@, le héros de la série “Et tout le monde s’en fout” ne s’arrête pas là et propose un one man show interactif du même nom. Il sera présent à Colomiers pour vous accueillir dans un séminaire un peu spécial, dont il a le secret. Il s’agira d’y reconstruire le monde, rien de moins ! Cela donne un spectacle pédago-déjanté, fun et philosophique.

Car, à force de s’en foutre, nous voici au fond du gouffre. Et ça, L3X@ ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s’y préparer et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça qu’un petit séminaire d’entraînement express ? Quand une civilisation s’effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, le Youtubeur a décidé de vous former dès maintenant, histoire de construire autre chose qu’une société qui court très vite, les yeux bandés, dans une forêt.

Infos pratiques : “Et tout le monde s’en fout”, le samedi 11 mars à 20h30 au Hall Comminges de Colomiers.

Tarif : 10€. Renseignements au 05.61.15.23.82.

L’image animée sous toutes ses formes

La Ville de Colomiers a fait de l’image le fil rouge de sa programmation culturelle. Après le festival de la BD, la commune lance ce week-end la première édition de son festival de l’image animée, “Le Press Play”. Il fera la part belle au cinéma d’animation, à la découverte et à la pratique du jeu vidéo, aux expériences en réalité virtuelle, aux spectacles interactifs, aux ateliers, aux rencontres avec des artistes renommés du secteur…

Dès le samedi matin, vous pourrez jouer à vos jeux vidéo préférés sur des consoles en libre accès. De la Switch à la Super Nes, défiez vos amis ou amusez-vous en famille à des jeux récents. Vous pourrez également tester vos connaissances en matière de cinéma avec un atelier Mash-up durant lequel vous vous initierez au montage vidéo. Coupez, collez, découpez, mixez assemblez des images d’une œuvre existante pour créer la vôtre. Le Press Play est aussi l’occasion de découvrir les nouvelles technologies avec une expérience en réalité virtuelle spécialement conçue pour le festival. L’après-midi, choisissez entre l’avant-première du superbe film d’animation en stop motion “Chonchon : le plus mignon des cochons” ou “L’écran magique”, un spectacle interactif de magie pas comme les autres.

Et ne manquez pas la masterclass animée par Mark Burton, à l’origine des plus grands succès du célèbre studio britannique Aardman Animations parmi lesquels “Wallace & Gromit” ou encore “Chicken Run”.

Infos pratiques : Festival Press Play, jusqu’au 12 mars à Colomiers. Retrouvez toutes les informations sur le site Internet du festival.

Des images pour se souvenir d’une page noire de l’histoire

Wagon Mittelbau-Dora, Allemagne, 1999 ©Michael Kenna

Pendant près de 15 ans (de 1986 à 1999), Michael Kenna a photographié les lieux de déportation et du système concentrationnaire nazi, devenus vestiges, avec le même mode opératoire, proposant une cartographie complète de ces sites. À travers près de 7 000 photographies de plus de 20 camps et centres de mise à mort, il crée ainsi un projet sobre et puissant qu’il présente du 10 mars au 27 mai au musée départemental de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne. 66 clichés soigneusement sélectionnés, baptisés “La Lumière de l’ombre, photographies des camps nazis”, issus de ce travail de longue haleine, y seront exposés, aux côtés d’objets de la collection de l’établissement toulousain se rapprochant de cet univers. Pour l’artiste, il s’agit-là « d’une œuvre portée sur la mémoire. Il fallait que je les photographie […], pour garder cette mémoire vivante, pour conserver une trace ».

Michael Kenna, photographe anglais, est particulièrement réputé pour le caractère intimiste de sa photographie et le style méticuleux de ses tirages. Son travail repose sur la photographie argentique traditionnelle. Véritable artisan-orfèvre de la photo, il réalise ses tirages lui-même et les révèle dans l’intimité de sa chambre noire, comme un reflet de son sens du raffinement, de son originalité et de son respect pour l’histoire. Cette patte de l’artiste rend d’autant plus fort le travail de mémoire de son exposition au musée départemental de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne.

Infos pratiques : Exposition “La Lumière de l’ombre, photographies des camps nazis”, du 10 mars au 27 mai,

au musée départemental de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne à Toulouse. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h. Entrée gratuite.