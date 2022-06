Où profiter de la Fête de la musique à Toulouse ?

Saint Aubin, place de l’Europe, square Vincenzo Tonelli… Disséminés aux quatre coins de Toulouse, des concerts s’organisent à l’occasion des 40 ans de la Fête de la musique ce mardi 21 juin. Voici une sélection pour profiter de cet événement festif incontournable.

Pas de grand concert à Toulouse cette année, la Ville rose a préféré renouer avec la tradition originelle de la Fête de la musique : des concerts d’artistes locaux disséminés dans toute la commune. Ainsi de nombreuses associations culturelles ont organisé des concerts un peu partout dans la ville pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Du rock à Saint-Aubin

L’association de quartier Saint Aubin a sélectionné quatre groupes de la région pour venir animer la place éponyme ce mardi 21 juin, à partir de 18h. Sur une scène en plein air, installée devant l’église, la première formation à se produire, Fuz, est originaire du quartier. Le groupe proposera un mélange de soul, rock, funk et jazz, emmené par une section cuivre bouillonnante. Suivront les Toulousains de Evy Whisper qui présenteront leur nouvel EP “Every lullaby hides a rock song“, sorti en mars dernier. Ils laisseront ensuite la scène au trio “A la bonheur“. Formé en 2016 dans les Hautes-Pyrénées, le groupe a à son actif plus de 350 concerts. Ce groupe de rock empreint d’une forte personnalité enflammera à coup sûr la scène de Saint-Aubin avec les compositions de leur premier album, et leur fameuse reprise des Doors. Un concert que clôturera le duo “The Guilty Pleasures“, sur des sons inclassables de post punk, électro punk, disco surf ou art punk…

Infos pratiques : Place Saint-Aubin, de 18h à minuit. Gratuit.

Musique électronique place de l’Europe

Le collectif de DJ Plein Phare investit la place de l’Europe ce mardi 21 juin, à partir de 17h. Artistes producteurs de musique électronique sur la métropole de Toulouse, les DJ membres vont se succéder pour animer la plus grande scène de techno de la ville. Au programme, Bermude, Drizer-AC, Juria, K!ssy, Marcel DK, Milio Ruando et Roumee. De quoi danser jusqu’à minuit… et même plus, puisque le collectif organise un after au Rex. Il y fêtera par la même occasion ses neuf années d’existence. En effet, la Fête de la musique 2013 marquait le début de l’histoire de Plein Phare, qui organisait alors son premier événement. Un anniversaire à ne pas manquer pour les teufeurs.

Infos pratiques : Place de l’Europe de 17h à minuit (gratuit), puis au Rex de minuit à 5h30 (payant : 8.50€)

Éclectisme à l’Usine à musique

A l’Usine à musique, la Fête de la musique s’annonce pour le moins éclectique. Dans une même soirée, vous pourrez assister à un concert de blues-rock, de rock alternatif et de punk. Ainsi, sur une même scène, les Ball’s N Tittys, qui qualifient eux-mêmes leur musique de « punk blues rock de garagiste sentant la poussière et le cambouis », livreront leurs compositions sous influence de rock anglo-saxon. Un répertoire émaillé de reprises atypiques, de quelques classiques, de trouvailles de faces B, et d’une touche de Tarantino. Puis, le powertrio rock féminin Coma Child prendra les commandes pour entraîner le public dans leur univers sombre, basé sur des rythmes lourds, des textes mélancoliques et des riffs lancinants. Enfin, le groupe de rock alternatif toulousain Hence the Mirror jouera ses dernières compositions, inspirées de divers styles musicaux allant de l’électro au métal, de Nirvana à Tame Impala.

Infos pratiques : L’Usine à musique, rue Louis Bonin à Toulouse, de 17h à 22h30. Entrée libre.

Du rap à la Roseraie

© Facebook Hyl

Alors qu’il vient tout juste de sortir son premier EP “Monopoly“, le jeune Toulousain Hyl se produit ce mardi 21 juin au square Vincenzo Tonelli, quartier Roseraie. Son rap nouvelle vague, mêlant pop, électro coloré, mélodies intimistes et textes soignés, se situe dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye ou encore L’Or du Commun. Récompensé par le Prix Claude Nougaro en 2019, il se dit également très influencé par des artistes comme Gorillaz ou Hocus Pocus. Sa particularité ? Il incarne trois personnages différents, ce qui lui permet de passer d’un style de rap à un autre, sans s’enfermer dans un seul genre. Sous l’apparence de “Exclamation”, il livre un rap soft, jazzy et groovy. Quand il campe “Interrogation”, son flow est rageur et bouscule. Et, sous les traits de “Suspension”, il compose des textes poignants et mélancoliques racontant des histoires fortes. Peut-être verrez-vous les 3 à l’occasion de la Fête de la musique à Toulouse.

Infos pratiques : Square Vincenzo Tonelli, quartier Roseraie à Toulouse, à 18h. Gratuit.