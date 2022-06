Quatre idées de concerts pour la fête de la musique à Toulouse

Rap, funk, chanson française, électro… Tous les styles résonneront dans les rues de Toulouse à l’occasion de la fête de la musique qui aura lieu, comme chaque année, ce mardi 21 juin. Voici quatre idées de concerts auxquels assister.

La fête de la musique, lancée en 1982 par Jack Lang au niveau national, fête ces 40 ans ce mardi 21 juin. À cette occasion, de nombreux concerts sont organisés dans différents lieux emblématiques de Toulouse. Le Journal Toulousain en a sélectionné quatre.

Mayd Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo à l’Hôtel du Département

Le conseil départemental organise une soirée au Pavillon République, dans la cour de l’Hôtel du Département, à partir de 19h. Le concert réunit le Toulouse Contour, un trio toulousain formé par l’ancien chanteur du groupe Zebda Magyd Cherfi, l’interprète Yvan Cujious et le compositeur Art Mengo. « Accompagnés de l’accordéoniste Laurent Derache et du percussionniste Franck Camerlynck, les trois copains se rassemblent et se chambrent, au cours d’un spectacle aux accents toulousains », explique le Département. Le 21 juin sera leur première date dans leur ville d’origine depuis la sortie de leur premier album (janvier 2022), baptisé “Le temps additionnel”.

Infos pratiques : Hôtel du Département, 1 boulevard de la Marquette, Toulouse. À partir de 19h. Entrée gratuite.

Les élèves de Toulouse fêtent aussi la musique

Une centaine d’élèves de l’académie de Toulouse se produiront en concert dans le grand hall du rectorat à partir de 11h ce mardi 21 juin. L’événement débutera avec la chorale du collège Pablo Picasso de Frouzins, qui interprétera quelques morceaux choisis dans le répertoire de la chanson française, comme “Ensemble” de Goldman, “Les filles d’aujourd’hui”, de Vianney et Joyce Jonathan, ou encore “Le chant de la paix” du film de Tony Gatlif.

Ce sera ensuite au tour de l’orchestre du collège Antonin Perbosc d’Auterive de prendre place sur la scène pour offrir au public un véritable show : du hip-hop au tango argentin. Puis les plus petits de l’école de Rangueil clôtureront le concert avec des chansons de célèbres films pour enfants, comme “Blanche neige”, “Le livre de la Jungle” ou “Mary Poppins”.

Infos pratiques : Rectorat de l’académie de Toulouse, 75 rue Saint-Roch, Toulouse. De 11h à 12h. Entrée gratuite.

Concerts de rap aux Izards

À l’occasion de la fête de la musique, le Tactikollectif invite trois rappeurs à se produire sur la place Ahmed Chenane, dans le quartier des Izards, au Nord de Toulouse. « Ces jeunes artistes nous offrirons à eux trois toutes les palettes du rap actuel, mêlant flow brut sans concessions, trap planante, sonorités jazz au piano, et textes chargés d’émotions. Un combo parfait pour se retrouver et fêter la musique », se réjouit le collectif.

Infos pratiques : Place Ahmed Chenane, Toulouse. À partir de 18h. Entrée gratuite.

Funk, electro, disco, hip hop… Puissance 4 place de la Trinité à Toulouse

Les bars Chez Mamie, Social Toulouse et l’Échanson s’associent durant la fête de la musique pour faire danser les Toulousains toute la nuit. Les festivités auront lieu sur la place de la Trinité, tout autour de la fontaine, où les spectateurs pourront aller et venir au rythmes des sonoritées proposés par :

Peter Palace (House)

MA2J (Hiphop/electro)

DEESA (Jungle/breakbeat)

Madgee (Disco/funk)

Infos pratiques : Place de la Trinité, Toulouse. À partir de 18h. Entrée gratuite.