Parade musicale, spectacles, danse… Des activités pour fêter Halloween à Toulouse et dans ses environs

Pour fêter Halloween, plusieurs activités s’offrent à vous à Toulouse. Le Journal Toulousain en a sélectionné quelques-unes. Vous pourrez notamment célébrer la fête des morts celte, participer à une parade musicale au Jardin des Plantes, écouter des contes effrayants ou encore danser avec les démons jusqu’au bout de la nuit.

Un spectacle musical avec du feu marquera le début des célébrations d’Halloween à l’Usine à musique de Toulouse CC-BY-SA-4.0 Albarubescens-Wikimedia

Un événement sur les origines d’Halloween à Toulouse

Connaissez-vous Samhain ? Il s’agit de l’une des quatre fêtes religieuses celtes. Celle-ci annonçait le début d’une nouvelle année et celui de la saison “sombre”, mais surtout elle correspondrait à une période lors de laquelle les morts et les vivants pouvaient se retrouver. Samhain serait ainsi étroitement liée à Halloween. Les organisateurs du Graalfest, festival celtique, médiéval et occitan, vous proposent de découvrir et célébrer cette fête des morts ce week-end. Pour l’occasion, l’Usine à Musique va se transformer en un véritable village médiéval.

Des artisans et des artistes, notamment la Compagnie Les Vagabondes, seront ainsi présents pour vous transporter au temps du Moyen-Âge. Au programme : animations pour les enfants, déambulations, contes, concerts et spectacles. Le tout avec un soupçon de féerie. Lors de cet événement, il ne faudra d’ailleurs surtout pas manquer le début de la célébration de Samhain. Un spectacle musical inédit avec du feu et des danses vous attend samedi soir. Le lendemain, ce sera à votre tour de danser lors du bal traditionnel.

Infos pratiques : Samhain Célébration, samedi 29 octobre de 14h à 2h et dimanche de 12h à 20h, à l’Usine à Musique, rue Louis Bonin à Toulouse.

L’accès au village et aux animations est gratuit. Les tarifs pour accéder à la salle des concerts sont à retrouver en ligne.

La fête des morts au Muséum de Toulouse

L’association de batucada toulousaine Samba Résille mettra l’ambiance lors de la parade CC BY-SA 2.0 juantiagues

Nombreux sont les pays du monde qui célèbrent les morts en cette période. Le Muséum de Toulouse ne célèbre pas Halloween à proprement parler, mais vous invite au “Día de los Muertos”, fête des morts typique de la culture mexicaine. Le musée d’histoire naturelle a en effet prévu une grande parade musicale aux couleurs du Mexique dans le Jardin des Plantes. C’est Samba Résille qui mettra l’ambiance. L’association de batucada toulousaine alternera entre rythmes d’Amérique du Sud et d’Afrique pour vous faire danser.

Vous allez pouvoir continuer à laisser s’exprimer votre corps le soir même. Le Muséum de Toulouse reçoit effectivement le Bal PasSage, mené par Cécile B-Lassalle, danse-thérapeute, et l’association Arpan. Lors de ce rituel, qui promet d’être festif et joyeux, les grands et les petits pourront se trémousser autour de l’éléphant Punch dans le hall d’accueil du musée. L’occasion de rendre hommage à la nature et aussi aux nombreux animaux naturalisés qui peuplent le Muséum.

Infos pratiques : samedi 29 octobre à 16h pour la parade de “Los Muertos” au Jardin des Plantes, 31 allées Jules Guesde à Toulouse,

et à 21h pour le Bal PasSage au Muséum, 35 allées Jules Guesde à Toulouse. Tarif pour le bal : 5 €. La parade est gratuite. Plus d’infos sur le site du Muséum.

Balma se met aux couleurs d’Halloween

Les enfants pourront notamment créer des décorations sur le thème d’Halloween CC BY-SA 4.0 0x010C

C’est la toute première édition de cet événement. La Ville de Balma organise une journée effrayante aux couleurs d’Halloween ce lundi. Rendez-vous tout d’abord sur le parvis de la médiathèque et de la galerie des artistes et à l’intérieur de l’annexe des jeunes. Là-bas, les enfants pourront notamment créer des décors sur le thème d’Halloween, se métamorphoser en monstre lors des ateliers maquillage, voir des films d’animation et même préparer des potions. Il est conseillé de venir déguisé. Des concours de costumes sont en effet prévus.

En fin de journée, cap vers le square Eugène Bonnet pour la remise des prix du concours de costumes et déguster le goûter offert par la Ville. Il faudra d’ailleurs prendre des forces avant la partie de cache-cache qui marquera le lancement de la soirée Halloween. Lorsque tout le monde sera trouvé, vous pourrez continuer à vous faire peur grâce aux contes de la crypte. Enfin, cette journée de fête se clôturera sur une note musicale avec la présence d’un DJ.

Infos pratiques : Halloween à Balma, lundi 31 octobre à partir de 14h et jusqu’à 22h. Gratuit.

Une soirée spéciale Halloween au Bascala

Les déguisements sont les bienvenus lors de cette soirée CC BY-SA 3.0 Anthony22 at en.wikipedia

Le Bascala à Bruguières fête également Halloween ce lundi. La salle de spectacle propose effectivement un bal des démons à l’occasion du deuxième afterwork de sa saison. Elle a mis le paquet pour vous mettre dans l’ambiance, à commencer par un spectacle de cirque. Un quiz sur Halloween est également au programme. De quoi tester vos connaissances sur cette fête folklorique. Les déguisements sont évidemment les bienvenus lors de cette soirée. Une maquilleuse sera d’ailleurs présente pour vous permettre de parfaire votre costume.

Une fois fin prêt, vous pourrez aller vous déhancher sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit avec les autres fantômes et sorcières. La soirée sera animée par DJ Maxi Music. Et si danser vous ouvre l’appétit, pas d’inquiétude, le food truck “Les Affranchis” vous proposera ses burgers. Il sera également possible de déguster des planches de tapas à commander au bar du Bascala. Les monstres auront de quoi passer une bonne soirée…

Infos pratiques : Afterwork bal des démons, lundi 31 octobre à partir de 19h au Bascala, 12 rue de la Briqueterie à Bruguières. Gratuit.