Toulouse. Le candidat Nupes, Fabien Jouvé, demande l’annulation de l’élection de Monique Iborra

Battu par seulement trois voix d’écart contre la députée sortante de la majorité présidentielle Monique Iborra, le candidat socialiste investi par la Nupes saisit le Conseil constitutionnel et demande l’annulation d’une élection frappée « d’anomalies ».

L’écart était tellement serré que la perspective d’un recours était fortement probable. En effet, le second tour qui devait départager la députée sortante Ensemble, Monique Iborra, et son adversaire socialiste de la Nupes, Fabien Jouvé, s’est soldé par une victoire de seulement trois voix en faveur de la candidate de la majorité présidentielle. Au lendemain de ce résultat, le plus serré de toutes les élections législatives de 2022, Fabien Jouvé a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel afin d’obtenir l’annulation du scrutin.

Des « anomalies supérieures à l’écart de voix »

Avec un écart de voix représentant moins d’un millième de point, la moindre erreur de calcul ou d’attribution d’un bulletin peut s’avérer décisive et renverser le résultat de l’élection. Or, selon Fabien Jouvé, la commission de recensement des votes aurait identifié « un nombre d’anomalies supérieures à l’écart de voix ». Une situation qui l’a motivé à déposer un recours auprès des Sages qui doit désormais examiner la recevabilité de la demande puis, si besoin, se prononcer sur le fond.

Le Conseil d’État devra alors soit valider le résultat actuel du scrutin, soit le réformer et proclamer élu un autre candidat. Une deuxième option qui, jusqu’à présent, ne s’est jamais présentée dans le cadre des élections législatives. Cette procédure n’étant pas suspensive, Monique Iborra conserve, pour le moment, son siège de parlementaire au sein de l’Assemblée nationale.