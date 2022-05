Métro, LGV : Jean-Luc Moudenc justifie l’impact des travaux sur le Canal du Midi

La navigation sur le Canal du Midi ainsi que le Canal des Deux mers pourrait être perturbée pendant plusieurs mois en 2023. En cause : différents chantiers prévus dans la Ville rose. Le club économique “Toulouse au fil de l’O” a donc interpelé le maire de Toulouse dans une tribune diffusée dans le Journal Toulousain. Jean-Luc Moudenc répond à son tour.

A travers le Plan Canal, la Ville de Toulouse a mis en œuvre un programme de valorisation des canaux. © Inès Desnot

Renforcement de la berge sur le boulevard de la Méditerranée, troisième ligne de métro, prolongement de la ligne B, LGV… Le calendrier des travaux est garni pour 2023 à Toulouse. En conséquence, la navigation pourrait être perturbée pendant cinq à six mois sur les canaux entre Sète et Bordeaux. Le club économique “Toulouse au fil de l’O” s’est alors adressée au maire de la Ville rose dans une tribune publiée dans le Journal Toulousain afin de dénoncer une organisation non optimale des travaux. Jean-Luc Moudenc a répondu dans une lettre, datée du 12 mai 2022.

La LGV et la troisième ligne de métro, des projets “complexes et perturbants”

“Les chantiers de la troisième ligne de métro et de la Ligne à Grande Vitesse sont hélas complexes et perturbants, ce qui nécessite beaucoup de rigueur dans la façon de les conduire”, explique tout d’abord le maire. S’agissant de la LGV, il précise alors que l’optimisation du projet permettrait d’éviter la destruction de la maison éclusière de Lacourtensourt à Fenouillet. En revanche, celles de Bordeneuve et de Lespinasse seront démolies suite à une confirmation de la Cour administrative d’appel.

Concernant la troisième ligne de métro, Jean-Luc Moudenc évoque le dossier d’autorisation environnementale, soumis à enquête publique ces dernières semaines. En effet, deux franchissements souterrains ont été validés sur le site du Canal du Midi. Sur Marengo et le port Saint-Sauveur, les travaux ne devraient pas avoir d’incidence sur le canal de par leur déroulement souterrain. Exception faite du secteur compris entre le Grand Rond et le Canal pendant la construction du puits de ventilation.

“Sur la Garonne, la ligne Toulouse Aerospace Express franchira le Touch et la Garonne en souterrain à une profondeur relativement importante et n’aura donc aucun impact sur les écoulements de ces cours d’eau”, explique également Jean-Luc Moudenc.

Des solutions pour maintenir la navigation pendant le prolongement de la ligne B

En ce qui concerne la ligne B, Tisséo aurait d’ores et déjà présenté des solutions en décembre dernier pour maintenir la navigation pendant les travaux de prolongement. Il a notamment été proposé de créer un canal provisoire avec un alternat par feux. Un système de commande automatique de ces feux serait même en discussion.

“En outre, et pour répondre à vos préoccupations concernant le maintien du tourisme fluvial, permettez-moi de vous rassurer : les enjeux liés à la navigation ont bel et bien été intégrés pour minimiser les impacts pour les navigants et concilier les enjeux techniques, financiers et réglementaires”, rassure enfin le maire de Toulouse.

Inès Desnot