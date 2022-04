[Tribune] L’impact important des travaux du métro et du train sur le canal du Midi et Latéral

LGV, 3e ligne de métro et réhabilitation du quartier Grand Matabiau… Les prochaines années, à Toulouse, vont être marquées par de grands travaux aux abords directs du canal du Midi et Latéral. Regrettant une absence de planification entrainant une multiplication des périodes d’interdiction d’accès au canal, à ses berges mais aussi aux voies routières et cyclables, les membres du club économique Toulouse au fil de l’O s’inquiètent de l’impact exagéré de ces opérations et notamment de l’annonce de cinq mois d’arrêt de la navigation sur la Canal des deux Mers. Le Journal Toulousain leur donne la parole.



Suite à plusieurs courriers adressés à Jean-Luc Moudenc et à la préfecture ayant pour objectif le dialogue avec les services de l’État et les collectivités, nous souhaitons alerter les Toulousains sur l’absence de coordination des grands travaux métropolitains prévus sur et aux abords du canal du Midi et du Canal Latéral. Troisième ligne de métro, réaménagement du quartier Grand Matabiau ou future Ligne à grande vitesse (LGV)… Autant d’opérations majeures qui, par manque d’anticipation et de concertation, auront un impact exagéré sur la vie quotidienne des quartiers terrestres ou fluviaux. Réaffirmant notre soutien à la démarche de renforcement des transports publics, nous demandons toutefois que ces travaux soient regroupés afin de limiter les conséquences sur la vie quotidienne du canal et, indirectement, sur les collectivités et personnes qui en dépendent.

Le canal bloqué pendant cinq mois en 2023

Par ailleurs, nous déplorons l’absence de visibilité relative au nombre de chantiers qui perturberont l’activité fluviale et terrestre sur le territoire de Toulouse et de sa métropole. En effet, au vu de la multiplication des projets de réaménagements, la navigation comme les promenades sur les berges pourraient être interdites sur de longues périodes entre 2022 et 2025, si ce n’est plus. Les services de la Métropole toulousaine ont, par exemple, confirmé aux territoires et collectivités irrigués par le Canal des deux Mers, le « blocage » de la navigation pendant cinq mois en 2023. N’est-ce pas un tantinet égoïste ?

Une longue liste de chantiers autour des canaux et de la Garonne

Afin de favoriser ce travail de concertation entre les différents acteurs, nous avons engagé un dialogue technique et constructif avec Tisséo, notamment Tisséo ingénierie, plus faiblement avec les Services de l’État et l’agence des Voies navigables de France (VNF). Ces derniers se sont même montrés parfois éberlués devant cette longue liste de choix et travaux émanant de technostructures qu’ils n’ont pas le pouvoir d’influencer.

Chantier de la LGV sur le canal latéral impliquant la destruction de trois maisons éclusières, patrimoine de ce canal

Chantier de la troisième ligne de métro sur le canal Latéral

Chantier de la troisième ligne de métro sous la Garonne (Sept Deniers/Blagnac)

La consolidation et réfection de la « Marche du Bazacle »

Chantier de la troisième ligne de métro au niveau du Port Saint-Sauveur

Chantier de la troisième ligne de métro avec la construction, 360 ans après celui de Pierre-Paul Riquet d’un deuxième canal du Midi artificiel et bétonné permettant, pendant plus de deux ans, une navigation en alternance

Impact de la connexion entre la ligne B et la troisième ligne sur le linéaire de Toulouse, Ramonville, Auzeville et Castanet

Les Aménagements de quartiers fluviaux et des berges à Ramonville et Auzeville

Le Grand Parc Canal

Les Travaux d’aménagement de la Gare Matabiau

Le prochain déplacement de la gare routière

Travaux sur le boulevard de la Méditerranée et les berges

Multiples chantiers sur les pistes cyclables dans le cadre du Réseau Vélo express

Travaux sur les ports techniques de Ramonville et la Cale du Radoub

Biodiversité et patrimoine mondial de l’Unesco

Au-delà de l’activité fluviale, tous ces chantiers auront également un impact sur la circulation, les réseaux d’eau potable et usées, de gaz et de téléphonie ainsi que sur la biodiversité locale. La destruction de certaines espèces ayant été annoncée ! Par ailleurs, nous ignorons encore si l’Unesco a été informée des toutes ces interventions qui concerneront un ouvrage inscrit au patrimoine mondial.

Médiation, coordination et transparence

Face à toutes ces interrogations, nous attendons que les décideurs et acteurs impliqués s’expliquent sur l’absence de visibilité, de coordination et d’information sur ces multiples chantiers. Afin de palier le manque d’initiative des pouvoirs publics en ce sens, nous proposons la constitution d’un Comité de pilotage placé sous l’égide des représentants de l’État et des collectivités concernées, mais aussi des différents opérateurs et des représentants de la marque Canal du Midi et de l’Unesco.

Nous demandons également la désignation d’un coordinateur pour ces différents chantiers ainsi que la création d’un corps de médiateur. De même, afin de permettre une meilleure transparence, nous demandons à ce que soit publiée la liste des chantiers ainsi que son calendrier, les moyens techniques déployés et les conséquences prévues sur la vie quotidienne des Toulousains et des habitants de la métropole.

Enfin, nous demandons aux pouvoirs publics un véritable plan de communication pour justifier cette multiplication de chantiers d’importance et la création d’un canal du Midi « artificiel et bétonné » avec une navigation uniquement prévue en alternance.

Quoiqu’il arrive, notre ville de Toulouse ne doit pas être seule à décider de l’avenir à court, moyen et long terme du canal du Midi.

Valerie Piganiol et Pierre Cardinale, respectivement présidente et membre du club économique Toulouse au Fil de l’O

Le club économique « Toulouse au fil de l’Ô » regroupent des associations de commerçants, des artisans, des indépendants, des TPE et PME, qui travaillent et/ou vivent sur les quartiers fluviaux toulousains du Canal du Midi, Canal Latéral, Canal de Brienne, Garonne et 80 voies d’eau et plans d’eau qui irriguent la Métropole toulousaine.