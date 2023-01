Manifestation des agriculteurs ce vendredi à Toulouse

La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Haute-Garonne (FDSEA 31) organise une manifestation massive d’agriculteurs ce vendredi 6 janvier au matin devant les portes de la cité administrative de Toulouse pour protester contre une décision jugée “excluante”.

Suite à l’appel lancé par fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Haute-Garonne (FDSEA 31), les agriculteurs se réuniront dans la matinée de ce vendredi 6 janvier, dès 9h30, devant les portes de la cité administrative de Toulouse. Les rassemblements débuteront une heure plus tôt dans les villes de Capens, Villefranche-de-Lauraguais, Pinsaguel et Aussonne, au Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest de la Ville rose. Puis les convois, composés de voitures, camions et autres engins agricoles, prendront la route en direction de Toulouse. La FDSEA 31 n’a pas dévoilé le tracé exact de ces déplacements.

Pourquoi les agriculteurs manifestent à Toulouse ?

Cette manifestation intervient pour protester contre une récente décision de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) d’Occitanie, concernant les nouveaux dispositifs de la politique agricole commune (PAC). Concrètement, les mesures agro-environnementales et climatiques de la PAC ont pour objectif d’offrir un accompagnement aux agriculteurs qui s’engagent dans une transition vers des pratiques économiquement et écologiquement performantes, selon le média France Bleu. Cet accompagnement prend la forme d’un contrat signé entre l’État et l’exploitant. Par le biais de ce dernier, le professionnel est guidé dans sa manière de travailler par les services de l’État, mais doit dans le même temps se soumettre à des obligations, limites et interdictions, en échange de compensations financières.

Suite à l’entrée en vigueur, au 1er janvier, de ces mesures, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Haute-Garonne reproche au directeur de la DRAAF d’avoir modifié, qui plus est sans consultation préalable des exploitants, le zonage de la Zone Intermédiaire, qui exclut ainsi « de nombreuses zones céréalières en Occitanie, et, de ce fait, de nombreux agriculteurs » qui ne peuvent pas être accompagnés par les mesures de la PAC. « Ce constat va à l’encontre des engagements pris par le ministère pour le développement de la filière céréalière », terminent les membres de la FDSEA 31.