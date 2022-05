Voilà à quoi ressemblera la future cité administrative de Toulouse

Installée au pied de la colline de Jolimont, la future cité administrative de Toulouse abritera quelque 1 600 agents de 12 administrations sur 30 000 m2 à partir de 2024.

La future cité administrative de Toulouse sera installée au pied de la colline de Jolimont. Crédit photo : Architecte : Architecture Studio, Letellier Architectes – Perspectiviste : Lootarchy

C’est un projet à 89 millions d’euros. La préfecture de la Haute-Garonne a présenté ce quoi ressemblera la future cité administrative de Toulouse. Le navire amiral des services de l’État dans le département sera installé au pied de la colline de Jolimont. Elle sera à proximité du métro et au cœur du nouveau quartier métropolitain Guillaumet, sur les terrains jadis occupés par le ministère de la Défense.

Le lieu sera, pour partie, dans un bâtiment de style Art Déco construit au début des années 30 et totalement restauré et, pour partie, dans des nouvelles constructions. « La future cité administrative de Toulouse est pensée comme un village de services, moderne, agile, intégré », annonce la préfecture. Elle accueillera, d’ici à la fin de l’année 2024, un peu plus de 1 600 collaborateurs de 12 administrations différentes, sur un espace de 30 000 m2.

L’ensemble des entités de la cité est desservi par le hall principal. Crédit photo : Architecte : Architecture Studio, Letellier Architectes – Perspectiviste : Lootarchy

« L’ensemble des entités de la cité est desservi par le hall principal par des parcours clairs, sécurisés et optimisés sans croisement de flux public/agent. Une signalétique détaillée est prévue dans l’ensemble de la cité pour bien orienter les visiteurs avec des parcours optimisés. Les espaces accueillant du public en libre circulation sont limités au bâtiment central afin de sécuriser et limiter l’accès au reste de la cité », selon la préfecture.

Le projet de la cité administrative de Toulouse se veut « en phase avec la réalité de la transition écologique ». Il prévoit 62 % de béton bas carbone par rapport au volume global de béton utilisé, l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement et des espaces verts. Aussi, 40 % des travaux, qui doivent démarrer en janvier 2023, seront confiés à des PME locales.