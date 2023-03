Fondé en mars 1953 par Louis Auriacombe, l’Orchestre de chambre de Toulouse fête ses 70 ans cette année avec un programme qui se veut hors des sentiers battus.

L’Orchestre de chambre de Toulouse. Crédit photo : Oihana Marco

Les musiciens de l’Orchestre de chambre de Toulouse se préparent à toute une année de célébration pour marquer le 70e anniversaire de sa formation. Et attention, ce dernier ne doit pas être confondu avec l’Orchestre national du Capitole. Il a été fondé en mars 1953 par Louis Auriacombe avec le désir de se lancer dans la grande aventure musicale des années cinquante.

L’orchestre constitué de 12 cordes solistes est dirigé par Gilles Colliard et propose plus de 150 concerts par an, du répertoire baroque à la musique actuelle. La troupe a donné plus de 7 000 concerts dans plus de 30 pays différents, enregistré plus de 60 disques et a travaillé environ 1200 œuvres au cours de ses 70 ans.

Tout un programme pour les 70 ans de l’Orchestre de chambre de Toulouse

Pour fêter ses 70 ans, l’Orchestre de chambre de Toulouse a concocté une programmation qui se veut « hors des sentiers battus ». Elle a commencé dès le début du mois de mars avec un concert participatif, et va se poursuivre sur toute la saison 2023-2024. Gilles Colliard promet « des concerts tous plus étonnants les uns que les autres, parce que notre envie est de faire le tour du monde, de jouer dans des théâtres, dans des églises, mais aussi dans des grottes, dans des hôpitaux… partager toutes les musiques pour tous les publics. C’est ce qui nous motive. »

– De Purcell à Queen

Du baroque à la pop music, en passant du côté de chez Haendel, Britten et The Beatles. Un florilège de l’incroyable répertoire de la musique d’Outre-Manche.

Vendredi 12 mai 2023 – 20h30 à L’Odyssée de Balm

– Musique et Libertés

Quand la musique raconte l’Histoire – Liberté – égalité – fraternité – laïcité

Mardi 9 et mercredi 10 mai 2023 – 20h30 à Auditorium St-Pierre-des-Cuisines

Mardi 30 et mercredi 31 mai 2023 – 20h30 à L’Escale de Tournefeuille

– À venir dès le début de saison 2023 – 2024

“Émoticônes, les Passions au 21e siècle”, “French Flair, il n’y a pas que le rugby dans la vie”, “Papa Haydn, le musicien bienveillant”, “Querelle des Bouffons, quand français et italiens s’embrouillent”, etc.