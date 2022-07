Le Toulousain Anthony Perez brille sur la 4e étape du Tour de France

Le cycliste toulousain Anthony Perez s’est fait remarquer sur la quatrième étape du Tour de France. Il décroche le prix de la combativité.

Le cycliste Anthony Perez. Crédit photo : CC BY SA Jérémy-Günther-Heinz Jähnick – Wikimedia commons

Il n’a pas encore remporté d’étape. Mais il a brillé durant la quatrième journée de la Grande boucle, mardi 5 juillet. Le Toulousain Anthony Perez était en tête durant la majeure partie de la course entre Dunkerque et Calais et décroche le maillot rouge, celui de la combativité sur le Tour de France. Il est le premier Français à se faire remarquer sur cette 109e édition. « Merci à tous les Nordistes », a tweeté le cycliste après la course.

« Anthony Perez est un habitué des longues échappées sur le Tour de France. Après avoir distancé Cort Nielsen à l’avant, il a poursuivi son raid en solitaire pour tenter de décrocher une victoire de prestige, mais il a été repris par un peloton déchaîné. Il remporte tout de même le Prix Antargaz de la Combativité », annonce Thierry Gouvenou, le directeur de course du Tour de France et président du jury, à travers un communiqué.

Anthony Perez repris par Wout Van Aert avant l’arrivée de la 4e étape du Tour de France

« Avec le passage dans les monts boulonnais, l’étape promettait d’être animée. Le porteur du maillot à pois, Magnus Cort Nielsen, a encore été dans le bon coup du jour. Le Danois, intenable depuis plusieurs jours, a conforté son maillot de meilleur grimpeur. Une tunique que convoitait également le Toulousain Anthony Perez, lui aussi à l’attaque ce lundi », raconte un communiqué du Tour de France.

« Finalement, le Français a tenté sa chance seul dans la dernière heure de course. Repris par Wout Van Aert en personne, le Français, combatif déjà l’année dernière, partira demain (ce mercredi 6 juillet, ndlr) en direction des pavés avec le dossard rouge du plus combatif. »

La cinquième étape du Tour de France se déroule entre Lille et Arenberg. La Grande boucle sera en Occitanie à partir de sa 14e étape, samedi 16 juillet.