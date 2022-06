Voici les sept étapes du Tour de France en Occitanie

Les cyclistes du Tour de France feront sept étapes en Occitanie durant le mois de juillet. Des cols mythiques sont au programme de la course.

Le vendredi 1er juillet marque le départ de la Grande boucle à Copenhague, la capitale du Danemark. Cent-soixante-seize cyclistes s’élanceront sur un tracé taillé pour les rebondissements. L’arrivée à Paris est prévue pour le 24 juillet. D’ici-là, sept étapes du Tour de France se dérouleront en l’Occitanie. Les voici.

Samedi 16 juillet : 14e étape, Saint-Étienne – Mende

C’est une étape de 195 km pour les baroudeurs. Elle passe par la Loire, la Haute-Loire et l’arrivée en Occitanie se fait par la Lozère. Plusieurs ascensions référencées au classement de la montagne sont prévues. Avant l’arrivée à Mende, un joli combat est attendu entre les favoris dans la “Montée Jalabert” (3 km à 10,2 %).

Dimanche 17 juillet : 15e étape, Rodez – Carcassonne

Les cyclistes feront ici un trajet de 200 km plutôt posé durant cette étape du Tour de France en Occitanie. Il est tracé pour favoriser un sprinteur. Comme l’an dernier, lorsque Mark Cavendish s’est imposé à Carcassonne. La journée suivante est consacrée au repos.

Mardi 19 juillet : 16e étape, Carcassonne – Foix

Les cent premiers kilomètres de cette étape qui en compte 179 sont relativement plats. Puis vient la difficile montée du col du port de Lers (11,4 km à 7 %) et celle du mur de Péguère (9,3 km à 7,9 %, les trois dernières bornes à plus de 12 % de moyenne).

Mercredi 20 juillet : 17e étape, Saint-Gaudens – Peyragudes

La première étape pyrénéenne s’étale sur 130 km. Elle est courte, mais intense avec quatre ascensions en moins de 80 kilomètres. Au programme pour les cyclistes du Tour de France en Occitanie : le col d’Aspin (12 km à 6,5 %), la Hourquette d’Ancizan (8,2 km à 5,1 %), le col de Val Louron-Azet (10,7 km à 6,8 %) et le final vers Peyragudes (8 km à 7,8 %).

Jeudi 21 juillet : 18e étape, Lourdes – Hautacam

Comme la veille, cette étape de 143 km est courte et intense. La encore, la première partie de la course est plate, puis les choses s’emballent avec le col d’Aubisque (16,4 km à 7,1 %) et le col de Spandelles (10,3 km à 8,3 %), et Hautacam (13,6 km à 7,8 %). C’est peut-être la dernière occasion pour les leaders de se saisir du maillot jaune.

Vendredi 22 juillet : 19e étape, Castelnau-Magnoac – Cahors

Cette étape de 189 km passe par quatre départements, à savoir les Hautes-Pyrénées pour le départ, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot pour une arrivée à Cahors. Le trajet très plat est propice à la victoire d’un sprinteur.

Samedi 23 juillet : 20e étape, Lacapelle-Marival – Rocamadour

C’est la dernière étape du Tour de France en Occitanie. Pour ce contre-la-montre de 40 kilomètres, les sportifs devront puiser dans leurs réserves afin de trouver de la fraîcheur après trois semaines de course. Au programme, notamment deux côtes, celles de Magès (1,6 km à 4,7 %) et celle de l’Hospitalet (1,5 km à 7,8 %). C’est peut-être ici que va se jouer la victoire de la Grande boucle.