Le Grand cirque de Noël de Toulouse redémarre

Ce samedi 26 novembre, le Grand cirque de Noël de Toulouse donne la première d’une longue série de son nouveau spectacle. Jusqu’au 8 janvier 2023, jongleurs, funambules, illusionnistes, clowns et autres artistes circassiens font le show à l’Hippodrome de la Cépière.

Visuel : Grand cirque de noël de Toulouse

Il est de retour, et avec un spectacle 2022 inédit. Le Grand cirque de Noël de Toulouse s’installe pour plus d’un mois à l’hippodrome de la Cépière. La première représentation a été donnée à 14h ce samedi 26 novembre. Les autres vont s’enchaîner, au rythme de trois par jour, jusqu’au 8 janvier 2023.

Au programme de ce spectacle : jongleurs, trapézistes, acrobates, funambules, cascadeurs, danseuses, chanteuses, magiciens, sans oublier les clowns. Pas d’animaux.

Des artistes internationaux de cirque à Toulouse

Les artistes sont venus du monde entier pour faire découvrir leurs talents au Grand cirque de Noël de Toulouse. Sont par exemple présents : Rafael de Carlos, jongleur de renom, le duo Macaggi, avec un numéro de mât chinois, la troupe Peres constituée de funambules à grande hauteur mais aussi d’adeptes de la “double roue de la mort”.

On retrouve également Magic Joseph, illusionniste, Benjy et Dimy, clowns, Alessia, acrobate de spirale aérienne, Gino Ramos, au filet aérien, Stellina Kenjys, magicienne de cerceaux, et la troupe de danseuses du cirque. Et pour le Réveillon du Nouvel An, un spectacle spécial a été préparé.

Informations pratiques : Grand cirque de Noël de Toulouse. Adresse : Hippodrome de la Cépière, 1 chemin des Courses. Dates : tous les week-ends jusqu’au 8 janvier 2023 et tous les jours pendant les vacances scolaires de Noël. Horaires : 14h, 17h et 20h, sauf les dimanches (11h, 14h, 17h). Durée : 1h35. Tarifs : 25 à 48€ en fonction des sièges (tarif unique). Billetterie sur place ou en ligne.