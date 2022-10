La foire Garo’Bio fait son retour à Toulouse

Plus de 10 000 personnes sont attendues pour la prochaine édition de la foire Garo’Bio, organisée dimanche 23 octobre à Toulouse. L’événement fait son grand retour après deux ans d’absence.

Les consommateurs d’Occitanie achètent moins de produits bio cette année © Alix Drouillat

La quinzième édition de la foire Garo’Bio se tient dimanche 23 octobre de 9h30 à 18 heures sur les allées François Verdier à Toulouse. « Ce rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs de la filière bio réunira encore cette année plus d’une centaine d’exposants dont une majorité de producteurs, des artisans, des associations, nos partenaires… », annonce Bio Ariège-Garonne, le groupement d’agriculteurs qui organise l’événement.

Auparavant appelée BiÔ Garonne, la foire a vu le jour pour la première fois en 2005, sur la place du Capitole. Les années suivantes, elle a été excentrée sur le site de La Ramée, avant de revenir en ville en 2017. L’année 2022 marque donc le grand retour de ce rendez-vous du bio en Haute-Garonne. La crise sanitaire a eu raison des deux éditions prévues 2020 et 2021.

Des animations et des ateliers à la foire Garo’Bio à Toulouse

Garo’bio propose des stands alimentaires de produits frais et/ou transformés 100% bio, des stands d’artisanat éthique, des stands de restauration à emporter ainsi qu’un village associatif. Toute la journée, les visiteurs profiteront de nombreuses animations : concert, batucada, spectacle déambulatoire, ateliers gratuits, jeux concours, etc. Chaque année, cet événement attire entre 10 000 et 15 000 personnes sur la journée.

Parmi les animations, deux concerts de Moças do Sul, un duo proposant des chansons acoustiques métissées du Brésil et d’ailleurs. Aussi, les visiteurs sont invités à participer à des ateliers gratuits de vannerie papier, de création de fleurs séchées, et de fabrication de faisselles pour les enfants.

Informations pratiques : Garo’Bio, dimanche 23 octobre de 9h30 à 18 heures sur les allées François Verdier à Toulouse. Gratuit.