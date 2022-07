Haute-Garonne. Baisse des limites de vitesse face à la pollution de l’air

La préfecture de la Haute-Garonne décide l’abaissement des limites de vitesse sur les routes du département à cause d’un épisode de pollution de l’air.

La circulation sur le périphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Avec la canicule, un épisode de pollution de l’air à l’ozone est toujours en cours en Haute-Garonne ce vendredi 15 juillet. Ce qui justifie le déclenchement d’une procédure d’alerte depuis le 14 juillet, annonce l’Atmo Occitanie, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air.

« Les conditions météorologiques actuelles (ensoleillement, températures élevées et vent faible) favorisent la formation d’ozone dans l’air depuis plusieurs jours. Les concentrations d’ozone seront donc élevées sur la région et devraient dépasser le seuil d’information sur les départements de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées », selon l’Atmo.

Baisse de la limite de vitesse à 90 km/h sur les portions limitées à 110 km/h

Pour limiter l’émission de polluants, la préfecture de la Haute-Garonne décide d’abaisser les limites de vitesses sur les routes du département. La limitation est abaissée :

– à 110 km/h sur les portions limitées à 130 km/h ;

– à 90 km/h sur les portions limitées à 110 km/h ;

– à 70 km/h sur les portions limitées à 90 km/h.

De même, la préfecture décide l’interdiction de l’incinération des végétaux coupés et sur pied, et le report d’opérations polluantes industrielles.

Des recommandations en cas de pollution de l’air en Haute-Garonne

Pour faire face à la pollution de l’air en Haute-Garonne, la procédure d’alerte prévoit le rappel d’une série de recommandations, notamment à destination des personnes vulnérables et sensibles, comme les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées. Elles doivent, par exemple, éviter de sortir l’après-midi, ou faire des activités physiques en plein air.

Quant à la population en général, elle est invitée à réduire les activités physiques intenses. Il est aussi suggéré de limiter ou différer les déplacements, et de reporter les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures, vernis. Enfin, les industriels sont appelés à reporter les émissions d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatils à la fin des épisodes de pollution.