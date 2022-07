Canicule. Trois départements d’Occitanie passent en vigilance orange

Météo France a décidé de basculer trois départements d’Occitanie en vigilance orange canicule dès l’après-midi du mercredi 13 juillet.

Un temps caniculaire se met progressivement en place. Météo France a décidé de basculer trois départements d’Occitanie en vigilance orange à partir de l’après-midi du mercredi 13 juillet. Il s’agit de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Dans un bulletin publié mardi 12 juillet à 16 heures, l’institut météorologique signale un « nouvel épisode durable de fortes chaleurs. Un épisode démarrant, comme le précédent, par de nombreux départements de la vallée de la Garonne ainsi que sur le Tarn. »

« Au cours de la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales sur les départements placés en suivi orange restent élevées avec 18 à 20°C, plus en milieu urbain. Demain, mercredi 13 juillet, les températures maximales atteignent en fin d’après-midi/début de soirée 36 à 39°C », annonce Météo France.

Un dôme de chaleur se met en place

Cette chaleur est la conséquence d’un immense dôme de chaleur qui se met en place sur le Maghreb et remonte vers l’ouest de l’Europe en passant par la France. « Notre pays se situera au cœur de ce dôme d’air torride. Cette situation de blocage pourra amener les températures à des niveaux record. Tout le pays sera concerné à un moment ou à un autre par ces températures caniculaires », préviens La chaîne météo.

« Au sein de cet épisode, la journée la plus chaude sera mercredi. D’une façon générale, ces chaleurs caniculaires se maintiendront trois jours et trois nuits entre le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire, et de trois à sept jours de l’Aquitaine vers l’Occitanie », selon le média spécialisé.

Une extension de la vigilance orange canicule à prévoir en Occitanie

Cet épisode de chaleur est durable. Une extension géographique de la vigilance orange est à prévoir dans les prochains jours selon Météo France. Le Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège sont en vigilance jaune canicule, auxquels s’ajoutent les départements du Lot et de la Dordogne dès mercredi 13 juillet.

Il convient de noter que l’institut météorologique considère qu’il y a une canicule lorsque s’enchaînent trois jours et trois nuits de fortes chaleurs. À Toulouse, le seuil de chaleur caniculaire est franchi à partir de 36 °C le jour et 21 °C la nuit.