La canicule se met en place en Occitanie : trois départements en vigilance jaune

#canicule : voici l'évolution prévue des températures (nuit et jour) jusqu'à dimanche inclus. On observe une diminution assez nette et appréciable des fortes chaleurs de vendredi à dimanche, avant une possible reprise en début de semaine prochaine, qu'il faudra confirmer 🌡️ pic.twitter.com/UzYTk9D0bR