La canicule s’installe : la Haute-Garonne en vigilance jaune

Les températures vont progressivement monter au moins jusqu’en milieu de semaine. La Haute-Garonne est placée en vigilance jaune en vue d’une canicule.

Sortez les lunettes de soleil et les bouteilles d’eau. Le soleil s’installe durablement et les températures vont progressivement au moins jusqu’en milieu de semaine. La Haute-Garonne est d’ailleurs placée en vigilance jaune en vue d’une canicule par Météo France dès l’après-midi du lundi 11 juillet. L’institut annonce le « début de l’épisode de très fortes chaleurs ce lundi par le sud et les côtes atlantiques ».

En plus de la Haute-Garonne, tout le pays sera concerné par la canicule

Cette chaleur est la conséquence d’un immense dôme de chaleur qui se met en place sur le Maghreb et remonte vers l’ouest de l’Europe en passant par la France. « Notre pays se situera au cœur de ce dôme d’air torride. Cette situation de blocage pourra amener les températures à des niveaux records. Tout le pays sera concerné à un moment ou à un autre par ces températures caniculaires », préviens La chaîne météo dans son bulletin de ce lundi 11 juillet.

🌡️ #CANICULE : animation des températures maximales entre lundi 11 et mercredi 20 juillet. Vous l'avez compris, la canicule risque d'être exceptionnelle par sa durée, son intensité et le nombre de régions touchées. Le paroxysme sera atteint entre le 16 et le 19 juillet. pic.twitter.com/umwsR46ZJs — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 10, 2022

Des températures supérieures à 35° sont attendues sur la vallée de la Garonne ce lundi. « Les maximales au plus chaud de l’après-midi seront comprises entre 34 et 37°C le plus souvent. Cette situation s’étendra par la suite à d’autres départements, amorçant un épisode caniculaire durable », annonce la préfecture de la Haute-Garonne.

Les bons gestes en période de fortes chaleurs

Dans ce contexte de chaleur importante, la préfecture de la Haute-Garonne rappelle qu’il convient d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, tout comme les efforts physiques. Elle rappelle aussi qu’il faut boire sans attendre d’avoir soif et de manger en quantité suffisante. « Il est primordial d’apporter une attention toute particulière aux personnes vulnérables, notamment lorsque celles-ci sont isolées à domicile », indique-t-elle encore.

Pour se rafraîchir, plusieurs fontaines sont disponibles sur la commune de Toulouse et la municipalité étend les horaires de quatre piscines durant cette semaine de fortes chaleurs.