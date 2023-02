Grève du 16 février : peu d’enseignants mobilisés dans l’académie de Toulouse

Dans l’académie de Toulouse, les enseignants ont moins suivi le mouvement de grève du jeudi 16 février. Ils étaient 7,96% de grévistes, contre 18,16% le 7 février.

Les enseignants de l’académie de Toulouse ont moins suivi la grève ce 16 février © I.Clio / wikimedia commons

Mobilisation après mobilisation, les grévistes sont moins nombreux. Les huit principaux syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement ce jeudi 16 février.

Mais dans l’académie de Toulouse, qui rassemble les huit départements de l’ex-région Midi-Pyrénées, le personnel a faiblement participé au mouvement. En effet, seulement 7,89% des effectifs étaient grévistes, contre 17,35% le mardi 7 février dernier.

Un mouvement de grève moins suivi dans l’académie

Du côté des enseignants, 7,96% d’entre eux ont fait grève ce jeudi 16 février. Ils étaient 18,16% à avoir répondu à l’appel le 7 février. Pour être précis, 6,98% des enseignants du premier degré et 9,36% de ceux du second degré étaient grévistes.

La participation dans les collèges de l’académie de Toulouse reste la plus élevée. Elle est effectivement estimée à 10,47%. Dans les lycées d’enseignement général et technologique, le taux de grévistes était de 8,98% et dans les lycées professionnels de 6,73 %.

Quelle mobilisation à Toulouse ce 16 février ?

Les enseignants de l’académie de Toulouse n’ont pas été les seuls à avoir faiblement pris part à la mobilisation ce jeudi 16 février. La manifestation contre le projet de réforme des retraites a effectivement rassemblé moins de personnes que samedi.

Dans la Ville rose, 65 000 manifestants d’après les syndicats et 14 000 d’après la police sont descendus dans la rue. Presque deux fois moins que le 11 février. Ils étaient en effet 100 000 manifestants selon les syndicats et 30 000 selon les autorités ce jour-là.