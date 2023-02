Réforme des retraites. La grève de moins en moins suivie dans l’académie de Toulouse

Dans les rangs de l’académie de Toulouse, la part du personnel répondant à l’appel à la grève contre la réforme des retraites est passée de 42% à 17% en trois journées de mobilisation.

Le mouvement de protestation contre la réforme des retraites portée par le gouvernement perd des forces dans les rangs de l’éducation nationale. Dans l’académie de Toulouse, qui rassemble les départements de l’ex-région Midi-Pyrénées, la part du personnel ayant répondu à l’appel à la grève pour le mardi 7 février représente 17,35% des effectifs.

Moins de participants à la grève dans l’académie de Toulouse

C’est moins que le 31 janvier, lorsque 31,25% du personnel de l’académie de Toulouse a répondu présent à l’appel à la grève. Et c’est encore moins que le 19 janvier, quand 42,32% des effectifs ne sont pas venus travailler.

Concernant le personnel enseignant, 18,16% du personnel de l’académie de Toulouse est en grève ce mardi 7 février. C’est encore une fois moins que les 43,85% constatés le 19 janvier.

Dans le détail, 18,81% des enseignants du premier degré, et 17,53% de ceux du second degré, ont répondu à l’appel lancé par les syndicats. Pour le second degré, la participation dans les collèges est estimée à 23,70%, dans les lycées d’enseignement général et technologique à 11,76%, et enfin dans les lycées professionnels à 6,83 %.

Du monde dans les rues

À noter que pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les forces de police annoncent 23 000 manifestants dans les rues de Toulouse, soit 11 000 de moins que le 31 janvier. Pour sa part, la CGT a compté 80 000 personnes, autant que pour la précédente journée.