Grève 31 janvier. 31,25% de participation dans l’académie de Toulouse

Des perturbations sont constatées dans les établissements scolaires de l’académie de Toulouse en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. En moyenne, 31,25% du personnel de l’académie a pris part à la mobilisation,

Des perturbations sont constatées dans les établissements de l’académie de Toulouse en raison de la grève contre la réforme des retraites. Photo d’illustration. © I.Clio / wikimedia commons

Entre 34 000 personnes, selon les syndicats, et 80 000 personnes, selon les autorités, sont détendues dans les rues de Toulouse ce mardi 31 janvier pour manifester leur opposition au projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement. C’est plus que lors de la journée du 19 janvier.

Des perturbations sont constatées dans les établissements scolaires de l’académie de Toulouse, qui rassemble les départements de l’ex-région Midi-Pyrénées, en raison du mouvement de ce mouvement de grève.

La participation à la grève dans l’académie de Toulouse

Le rectorat de l’académie de Toulouse a dévoilé à la mi-journée les taux de participation au mouvement de grève contre la réforme des retraites le 31 janvier. Il s’avère qu’en moyenne 31,25% du personnel de l’académie a pris part à la mobilisation, contre 42,32% le 19 janvier dernier. Si l’on ne considère que le personnel enseignant, 32,59% d’entre eux sont en grève ce jour, contre 43,85% lors de la première journée de mobilisation.

Dans le premier degré, 37,97% des enseignants sont en grève dans l’académie de Toulouse, contre 47,75% le 19 janvier dernier. Dans le second degré, le taux de participation tombe à 28,42%, versus 40,87% il y a une dizaine de jours. Pour le second degré, la participation dans les collèges est estimée à 35,18 % (47,97 % le 19 janvier). Dans les lycées d’enseignement général et technologique, elle est de 22,39% (contre 34,64% le 19 janvier). Enfin, dans les lycées professionnels, c’est 19,30 % (versus 33,33% le 19 janvier).